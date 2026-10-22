LINEA: Oggi come ieri

Un nuovo disco dei Linea, il sesto per essere precisi, cercherò di essere obiettivo anche se sono la mia band preferita, ma non riesco mai a mettere da parte il mio entusiasmo quando ascolto un disco nuovo, e devo dire che “oggi come ieri” mi ha letteralmente colpito per qualità e carica emotiva, un album composto si da pezzi combattenti come vuole la tradizione della band milanese, ma stavolta anche più personali, introspettivi e di speranza. Si parla a 360° di musica come ancora di salvezza, ma anche come un bene da proteggere da chi ne vuole fare un business, di voglia di stare sempre controvento, in direzione ostinata e contraria, di una bistrattata resistenza e di popoli oppressi, con la Palestina sempre nel cuore, testi importanti e senza troppi giri di parole, mai volgari, ma pesanti come macigni, scritti con una dialettica ricercata; “oggi come ieri” e mai titolo è più azzeccato, perché se da un lato troviamo 40 anni esperienze vissute, dall’altro troviamo sempre la stessa band, fondata su solidissimi princìpi e convinzioni, caparbia e fiera del proprio “no logo no spot”, capace di rivoltarmi l’anima e tenermi incollato allo stereo per ore.

Nei 12 inediti troviamo un ventaglio di generi da far girare la testa, tutta una serie di contaminazioni assorbite da ben prima del 1989 ad oggi ed arrangiate con una grazia ed una cura invidiabili, la capacità compositiva della band regala alla scena un disco di gran classe, con ballate lente, ska, rocksteady, punk e un robusto brit rock, sporco, rabbioso, delicato, malinconico, combattente, tutto quanto abbellito da una tastiera che sa rendere il pezzo profondo o incalzante, a seconda della necessità, “la musica ci salverà” e ci credono davvero, e sappiamo tutti che è così; come dicevo mi riesce difficile essere obiettivo quando parlo dei Linea, fatto sta che è innegabile che questo nuovo lavoro sia un ottimo disco, posso azzardare che sia il loro “Sandinista”, azzeccati anche i featuring, dalla botta iniziale con il Maestro Marino dei Gang fino al figlio d’arte Prais e tutta la sua carica nella splendida “fragile”.

Disco prodotto da Casbah Records, registrato, mixato e masterizzato da Ette Gilardoni presso il Real Sound Studio di Milano, fotografie di Silvio Calesini, grafica a cura di Ilenia Ballerani, e qui solo i veri fan noteranno un particolare nella copertina…

tracklist:

01. mia Palestina (feat. Marino Severini – Gang)

02. vita

03. fino all’ultimo figlio

04. you will never have me, as you want me

05. futura direzione

06. immaginavo te

07. come un’ancora

08. solo per te

09. oggi come ieri

10. fragile (feat. Prais)

11. il sogno

12. storia di eroi