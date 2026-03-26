LINFA: “Pettirosso”, il nuovo singolo

“Pettirosso” è il nuovo singolo dei LINFA, un brano che unisce sonorità rock a un’attitudine street, mescolando muri di chitarre distorte e un testo di matrice rap diretto e tagliente. Il risultato è un pezzo d’impatto, costruito per arrivare all’ascoltatore in modo immediato.

L’apertura del brano è affidata alla voce di un noto imprenditore italiano che afferma che “i giovani non hanno voglia di lavorare”. A questa dichiarazione la band risponde con un testo carico di critica sociale, espressione di una generazione cresciuta in un contesto segnato da crisi economiche e precarietà, che mette in discussione i concetti tradizionali di sacrificio e meritocrazia.

Nato da una jam session, “Pettirosso” conserva l’energia di una band abituata alla dimensione live: basso e batteria sono stati registrati in presa diretta, mentre la componente rap assume un ruolo centrale, sostenuta da un contenuto esplicito e senza filtri. Il singolo anticipa l’uscita del primo album della band, prevista per maggio, ed è prodotto da Giacomo Carlone, già al lavoro con Belize, Angelica e Mombao.

I LINFA sono un trio alternative rock di Monza formato da Simone Gastaldin, Giorgio Taliento e Gianluca Sica. Il progetto nasce nel 2023 e, in breve tempo, porta la band a pubblicare diversi singoli e a esibirsi su numerosi palchi, tra cui locali storici come il Bloom di Mezzago, il Rock’n’Roll e il Germi Ldc di Milano.

Il gruppo fa inoltre parte del roster di “Carne Fresca”, iniziativa ideata da Manuel Agnelli per valorizzare band emergenti italiane, che li ha portati ad aprire il concerto degli Afterhours il 3 agosto 2025 ad Assisi. Il debutto discografico omonimo, in uscita a maggio, si inserisce in un percorso che combina tensione emotiva e ricerca sonora, trasformando il disagio in una forma espressiva catartica.