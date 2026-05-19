Linfa pubblicano il primo album tra alternative rock e tensione emotiva

È disponibile da venerdì 15 maggio LINFA, album d’esordio dell’omonimo trio alternative rock di Monza, distribuito da Believe Music Italia per That Feeling.

Dopo quasi due anni di attività live e l’ingresso nel roster di Carne Fresca, progetto legato a Manuel Agnelli, la band pubblica il primo lavoro sulla lunga distanza, anticipato da cinque singoli usciti nei mesi precedenti.

Nel disco convivono episodi più dilatati e momenti più aggressivi, tenuti insieme da un’identità sonora fatta di chitarre abrasive, ritmiche tese e una voce che alterna parti melodiche e scream.

I testi affrontano relazioni, inquietudini personali e disagio emotivo, mantenendo un approccio diretto e viscerale che riflette anche l’impatto live della band.

Con LINFA il trio conferma una proposta che mescola alternative rock, post hardcore e tensione emotiva, costruendo un debutto senza particolari compromessi stilistici.