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LINFA pubblicano Mazzo di fiori, nuovo singolo tra ironia e disincanto

byDeka
12 Maggio 2026
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I LINFA presentano Mazzo di fiori, nuovo singolo del trio alternative rock di Monza.

Il brano si muove tra ironia e disillusione, raccontando una storia d’amore fragile e mai davvero iniziata, dove l’idealizzazione prevale sulla realtà. Il risultato è una narrazione che parte con leggerezza e si chiude su sé stessa, lasciando emergere il carattere più amaro della vicenda.

Dal punto di vista sonoro, Mazzo di fiori alterna un riff di chitarra cangiante a sezioni in levare di matrice ska, sostenute da un basso ripetitivo e da una batteria dal ritmo dinamico e ballabile, in un equilibrio tra energia e tensione.

Il singolo anticipa l’album d’esordio omonimo LINFA, in uscita il 15 maggio per That Feeling e Believe Music Italia e prodotto da Giacomo Carlone. Il disco segue i precedenti singoli della band e conferma un percorso già attivo dal 2023, con diverse esibizioni live in club della scena lombarda e nazionale.

 

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