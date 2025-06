“Lividi”: Bull Brigade e Giancane pubblicano un inno generazionale tra rabbia, amicizia e cicatrici condivise

Esce “Lividi”, il nuovo brano firmato congiuntamente da Bull Brigade e Giancane. Non un featuring, ma una collaborazione paritaria che unisce due realtà forti e vicine, ma allo stesso tempo distinte, del panorama musicale italiano, pronte a lanciare con questo singolo la rincorsa verso i loro nuovi album, entrambi previsti per l’inizio del 2026.

Prodotta, registrata, mixata e masterizzata da Andrea Tripodi, “Lividi” è una canzone intensa e carica di significato, che racconta il rapporto tormentato che i ragazzi hanno con la vita e il senso di vuoto che spesso li accompagna nello scorrere dei giorni. Un brano capace di fondere mondi sonori diversi in una sintesi potente, autentica e personale.



ASCOLTA IL SINGOLO:

Spiega Eugy (Bull Brigade):

“Quando Giancane mi ha contattato proponendomi questa collaborazione mi sono subito messo al lavoro provando a calarmi all’interno di quelle che sono le sue atmosfere abituali. Sono molto soddisfatto di quello che abbiamo ottenuto. Il risultato secondo me è un bell’ibrido che trova la giusta rappresentazione nel Bulldog che Motorcity Graphics ha disegnato per noi. Gianca ha qualche anno più di me, ma è bastato metterci davanti a due birre ed un microfono per capire che i lividi dentro erano gli stessi. Sarò per sempre fiero di questa canzone e della sua amicizia.”

Aggiunge Giancane:

“Avevo in testa l’embrione musicale di quella che poi sarebbe diventata Lividi. In quel periodo ascoltavo a ripetizione ‘Il fuoco non si è spento’ dei Bull Brigade, e su quel giro sentivo troppo la voce di Eugenio. Mi sono detto: ‘Sarebbe un pezzo perfetto da suonare insieme ai Bull’. Così gliel’ho mandato e da lì abbiamo iniziato a lavorarci a distanza. La cosa che mi ha fatto volare è che, pur avendo metodi di scrittura diversi, ci siamo trovati subito. Lividi è questo: storie, ferite e cicatrici diverse, nate in città diverse, ma che — in fondo — sono le stesse.”

Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 6 giugno e verrà pubblicato anche in vinile one side in edizione limitata, che sarà presentato venerdì 13 giugno al Circolo Magnolia (MI), in un concerto-evento che vedrà Bull Brigade e Giancane condividere il palco in una serata destinata a lasciare il segno. Con loro anche Frammenti e 666.

Il vinile può essere ordinato qui:

https://www.motorcityproduzioni.com/product/giancane-bull-brigade-lividi-lp-7-pre-order/

https://giancaneshop.bigcartel.com/product/giancane-i-bull-brigade-lividi-lp-7-pre-order

Mentre i biglietti per l’evento al Magnolia di Milano del 13 Giugno sono in prevendita qui: https://www.ticketone.it/artist/bull-brigade/bull-brigade-giancane-3864766/

“Lividi” è più di una canzone: è l’incontro tra due mondi affini, due penne taglienti, due anime diverse unite dalla stessa urgenza espressiva.