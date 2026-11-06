LOBELLO: “Nessuno” è il nuovo album della band

I Lobello tornano con Nessuno, il nuovo album pubblicato il 31 ottobre 2026. Un disco che la band definisce probabilmente il più oscuro della propria discografia, sia per le tematiche affrontate sia per il particolare periodo personale e storico che ne ha accompagnato la realizzazione.

Il titolo racchiude diversi significati: sentirsi nessuno, perdere la propria identità o, al contrario, rivendicare il diritto di essere semplicemente ciò che si è, senza dover dimostrare nulla agli altri. Le canzoni affrontano cambiamenti, difficoltà personali, disillusioni, rapporti umani e contraddizioni della vita quotidiana, dando voce a fragilità e demoni con cui, in un modo o nell’altro, tutti devono fare i conti.

L’immaginario del disco prende forma anche grazie all’artwork realizzato da Nanà Dalla Porta, che ha trasformato sensazioni e personaggi delle canzoni in figure grottesche e inquietanti. Nell’album figurano inoltre le collaborazioni di Paolino Bad Frog, Berte Bad Frog e Chris Polecat, amici con cui la band condivide da tempo la passione per il punk rock.

Nonostante le atmosfere più cupe, i Lobello non rinunciano alla loro caratteristica ironia: sarcasmo, provocazione e uno sguardo dissacrante sul mondo continuano a essere elementi centrali della loro musica, come accade fin dal 1999.

Nessuno non cerca di offrire risposte o insegnamenti, ma raccoglie storie, pensieri e contraddizioni senza cercare di addolcire la realtà. Come racconta la band, in un mondo in cui tutti cercano disperatamente di essere qualcuno, a volte essere nessuno può diventare una forma di libertà.

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