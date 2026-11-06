The Italian Punk Web Magazine since 1999
35K
46K
ISCRIVITI!
The Latest

LOBELLO: “Nessuno” è il nuovo album della band

byDeka
6 Novembre 2026
No comments

I Lobello tornano con Nessuno, il nuovo album pubblicato il 31 ottobre 2026. Un disco che la band definisce probabilmente il più oscuro della propria discografia, sia per le tematiche affrontate sia per il particolare periodo personale e storico che ne ha accompagnato la realizzazione.

Il titolo racchiude diversi significati: sentirsi nessuno, perdere la propria identità o, al contrario, rivendicare il diritto di essere semplicemente ciò che si è, senza dover dimostrare nulla agli altri. Le canzoni affrontano cambiamenti, difficoltà personali, disillusioni, rapporti umani e contraddizioni della vita quotidiana, dando voce a fragilità e demoni con cui, in un modo o nell’altro, tutti devono fare i conti.

L’immaginario del disco prende forma anche grazie all’artwork realizzato da Nanà Dalla Porta, che ha trasformato sensazioni e personaggi delle canzoni in figure grottesche e inquietanti. Nell’album figurano inoltre le collaborazioni di Paolino Bad Frog, Berte Bad Frog e Chris Polecat, amici con cui la band condivide da tempo la passione per il punk rock.

Nonostante le atmosfere più cupe, i Lobello non rinunciano alla loro caratteristica ironia: sarcasmo, provocazione e uno sguardo dissacrante sul mondo continuano a essere elementi centrali della loro musica, come accade fin dal 1999.

Nessuno non cerca di offrire risposte o insegnamenti, ma raccoglie storie, pensieri e contraddizioni senza cercare di addolcire la realtà. Come racconta la band, in un mondo in cui tutti cercano disperatamente di essere qualcuno, a volte essere nessuno può diventare una forma di libertà.

Ascolta Nessuno:

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Quattrounoquattro: "Domani" è il singolo d'esordio in uscita il 6 novembre

byDeka
Next Article

LOSTDOG FEST: sabato 7 novembre la quarta edizione al RIOT di Cesena

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Nov 06
Codefendants ? Legend Club, Milano
Legend Club Milano
Nov 07
Bull Brigade | 20 Years Party | Live in Venaria Reale (TO)
Teatro Concordia Venaria Reale
Nov 07
FIORI PARTIGIANI FEST
Via di Corticella, 129, Bologna, Emilia-Romagna
Nov 07
Caniversario – 2 Anni di RadioCane
Grotta Rossa (Spazio Pubblico Autogestito)
Nov 07
GLI STATUTO | 7 novembre | Cueva Rock – Quartucciu
CuevaRock Live
Nov 07
SVETLANAS + Skytea For Warriors @RED VELVET CORAZON
Red Velvet Corazón
Nov 08
IGNITE + CANCER BATS + MEAN SEASON + guests @Cso Pedro ( Padova ).
CSO Pedro
Nov 08
Che cinema! Reb & Rebels per Gnappo – Cena e concerto spettacolo
Via Risorgimento 18, 20017 Rho, Italy
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.