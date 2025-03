LOBOTOMY FEST 2025: ecco la line up e il programma completo

Condividiamo con piacere il comunicato degli amici del Lobotomy Fest, punk rock festival che si terrà i prossimi 10, 11 e 12 Aprile e del quale siamo orgogliosamente media partner sin dalla sua primissima edizione.

Ciao Lobotomizzate e Lobotomizzati!

Siamo di nuovo in pista e felicissimi di annunciarvi la line-up completa del Festival!

Prima di partire con la carrellata delle band e degli eventi, un ringraziamento speciale a Tommy Eppesteingher per le meravigliose grafiche e a Luca Farini per l’ottimo lavoro di layout!

Si inizia col botto, continuando nel segno della scorsa edizione, con la serata di Giovedì 10 Aprile al Circolo Arci Ravacciano! Ad allietare la prima sera di Lobotomy ci saranno i DIAMINE con il loro trash punk rock ‘n’ roll! Ma non solo, dopo il concerto potrete scatenarvi con il singalong dei grandi classici del genere con il PUNK ROCK KARAOKE a cura di Cozy! Ci saranno più stecche che in una sala biliardo, ma il divertimento è assicurato!

Venerdì 11 Aprile sarà invece la prima vera e propria notte di Festival alla Corte dei Miracoli. I paladini della serata saranno i RAPPRESAGLIA da Milano, leggende del punk rock made in Italy con più di quarant’anni di carriera alle spalle e un curriculum da fare invidia alle più blasonate band d’oltre oceano!

Prima di loro i BAD FROG da Lodi con il loro punk furioso e debordante e in apertura i local heroes LOW TIDE, quartetto dalle lande aretine con l’emo punk nel cuore.

Come da tradizione, il sabato sarà la serata più ricca di iniziative: si parte alle ore 18 a Bottega Roots Pantaneto per un aperitivo accompagnato da una chiacchierata con l’autore Antonio Zuccaro, che per l’occasione ci parlerà dei MISFITS e del suo libro a loro dedicato dal titolo “Beware”.

Alle 19,30 torneremo alla Corte dei Miracoli per uno show acustico pre-dinner di NANDO SENZABENZA che scalderà la serata con un set unplugged di hit punk rock e power-pop!

Gli headliner del sabato saranno i mitici CRUMMY STUFF da Milano, veri veterani della scena italiana! Chi non si ricorda la storica compilation Flower Punk Rock o il clamoroso videoclip di Never Trust a Punk??

Gli austriaci PIGEON BOYS li precederanno con un punk rock ad alto tasso alcolico. Un consiglio: non lasciate birre nelle loro vicinanze perché spariranno in men che non si dica!

Un’altra band che avremo il piacere di accogliere nel Lobotomy sono gli ALL COASTED da Vicenza, band formata nel 2015 ma che si è già fatta notare molto in giro grazie a un sound personale, in parte influenzato dalla scena West Coast.

Prima band del sabato saranno invece i WHITE PAGODA dal selvaggio Wildarno, che nell’occasione suoneranno con la nuova formazione rivisitata che mantiene comunque inalterata la loro impronta power-pop-punk!

Lo staff Lobotomy è pronto per questa nuova avventura. E voi??

https://youtu.be/6rnZtFGiYLI?si=EAl4zBjxAweAgyr5