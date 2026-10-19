LOBOTOMY FEST: svelata la line up del 2027

Condividiamo con piacere il comunicato degli amici del Lobotomy Fest di Siena, festival punk rock che si terrà ad Aprile 2027 alle Corte dei Miracoli della città toscana.

Lobotomizzati e Lobotomizzate, eccoci giunti al momento in cui sveliamo le band dell’ edizione di Aprile 2027! Ebbene sì, stavolta niente tentennamenti e nessuna esitazione, vi diamo tutto e subito! Siamo felici di annunciarvi che i due headliner del venerdì e del sabato saranno rispettivamente the Manges e Gli Ultimi!

I veterani punk rockers spezzini ci fecero ballare durante la prima edizione del Lobotomy nell’ormai lontano 2019! Adesso stanno per pubblicare la loro prima uscita inedita dal 2022, un maxi-single in 12″ con tre pezzi nuovi di zecca! Segnatevi la data di uscita del 14 Novembre!

Gli Ultimi sono invece una affermata band street punk romana che negli ultimi anni sta facendo tantissimo parlare di sé sia per i suoi pezzi schietti e immediati in italiano in cui riescono a tenere in equilibrio profondità e leggerezza, sia per le collaborazioni con l’artista conterraneo Zerocalcare. Anche loro sono in odore di nuove uscite… stanno per pubblicare un nuovo album, per cui restate sintonizzati sulle loro frequenze!

Le altre band in cartellone saranno poi: Malvos da Torino, Evil O’Brians da Braunschweig (Germania), Death Wishlist da Viareggio, Colvins da Cagliari e Sludder da Brescia! Si preannuncia una grandissima edizione! Iniziate il conto alla rovescia per Aprile!