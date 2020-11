LOCKED IN ritornano: la band hardcore pubblicherà due EP per Epidemic Records

Epidemic Records ha annunciato alcune buone notizie, che arrivano come una boccata d’aria fresca in questi tempi.



La band hardcore di Perugia Locked In sta ritornando.

Il gruppo è stato attivo tra il 2007 e il 2013 e ha suonato in maniera costante in Italia ed Europa in quegli anni. Ora è giunto il momento di aggiungere un nuovo capitolo alla loro saga.

Un comunicato è stato pubblicato sui social della band:

“Amici!

Oggi inizia una delle collaborazioni più belle che potevamo mai aspettarci. D’ora in poi Epidemic Records sarà incaricata di diffondere la nostra musica!

È fantastico tornare a lavorare con chi è stato dalla nostra parte sin dall’inizio!

Un ringraziamento speciale va a Gab De La Vega per la fiducia e il supporto.

A breve vi diremo di più!

Locked In 2020″

Epidemic Records sta lavorando coi Locked In per la pubblicazione di nuova musica. Si tratta di due EP di musica inedita nuova di zecca, che renderà estremamente felici sia i vecchi che i nuovi fan del gruppo.

Il primo EP è in uscita prima della fine dell’anno, mentre il secondo arriverà nel 2021.

Nel frattempo, seguite i Locked In:

https://www.facebook.com/locked.in.hc/

https://www.instagram.com/lockedin_hc/

https://open.spotify.com/artist/3prphI4Iqe1l6SRmy1e4AZ?si=OmL_0nR8S9Og0xVQiS51uw