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LOGAN LAUGELLI DRAMMATICO TRIO: anteprima video “I Ragazzi Vogliono Solo Divertirsi”

byDeka
23 Aprile 2026
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Esce il 24 aprile 2026 il singolo “I Ragazzi Vogliono Solo Divertirsi” del Logan Laugelli Drammatico Trio, prodotto da Logan Laugelli e distribuito da From There Records.

Il brano è un power pop con influenze indie rock dei primi anni 2000 e affronta il tema della disillusione giovanile.

Il Logan Laugelli Drammatico Trio è il progetto di Logan Laugelli, già cantante e chitarrista de Le Madri Degli Orfani, accompagnato da Roberto Frassini Moneta al basso e Angelo Brezza alla batteria.

Il videoclip è disponibile in anteprima su Punkadeka.it

 

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