LOS FASTIDIOS fuori il primo singolo dell’ album in arrivo

LOVESTEADY include 13 nuovi pezzi streetska/punk e una divertente intro di apertura, che presto faranno cantare e ballare le persone in ogni angolo del pianeta. In un mondo in cui tutto sembra andare storto, oggi più che mai, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è….. LOVESTEADY !!!!

La copertina è realizzata da Mariø Brillarelli “Whario” (Morrovalle – IT), ispirata a una storica foto 2Tone del 1979.

L’album è prodotto da KobRecords in collaborazione con Fire and Flames Music (D) e Potencial Hardcore (E) !!!! Powered by Relco London Clothing (UK) e True Rebel Store (D).

Ecco “You’re So Young”, il primo singolo/video tratto dal prossimo album dei Los Fastidios “Lovesteady” (in uscita ad aprile 2025).

prevendi te su www.kobrecords.org

Qua le date aggiornate del tour