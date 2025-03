Los Fastidios: nuovo singolo che anticipa il nuovo album

I Los Fastidios hanno ufficialmente annunciato la data di uscita del loro atteso nuovo album, “Lovesteady”, disponibile dal 7 aprile. Per celebrare l’evento, la band ha deciso di fare un regalo speciale ai fan: il videoclip del secondo singolo “Skabillyboogie” è già online sul canale YouTube ufficiale della band.

L’album sarà disponibile in vinile nero, CD digipack e cassetta, oltre a essere distribuito su tutte le principali piattaforme digitali. Per chi effettuerà il preordine, sarà disponibile un’esclusiva edizione limitata in vinile bianco, accompagnata da una speciale t-shirt “Lovesteady” fino ad esaurimento scorte.

“Lovesteady” rappresenta al meglio l’anima musicale dei Los Fastidios, fondendo sapientemente i suoni di strada che da sempre caratterizzano la band: dallo streetpunk allo ska 2Tone, dal britpop al reggae/rocksteady. L’album è composto da tredici nuove tracce, oltre a un’intro divertente, che sapranno coinvolgere il pubblico dal primo all’ultimo secondo.

Questo tredicesimo album è prodotto e distribuito da Kob Records (Verona, Italia), in collaborazione con Fire and Flames Music (Kiel, Germania) e Potencial Hardcore (Madrid, Spagna). Per il mercato nordamericano, l’album verrà pubblicato da Jump Up Records (Chicago, USA), mentre l’edizione in cassetta sarà disponibile grazie a First and Famous (Bandung, Indonesia).

I fan sono invitati a godersi il nuovo video “Skabillyboogie” e a preordinare la propria copia di “Lovesteady”.