LOSTDOG FEST: sabato 7 novembre la quarta edizione al RIOT di Cesena

Sabato 7 novembre torna il Lostdog Fest, giunto alla sua quarta edizione. L’appuntamento è al RIOT, in via Cervese 2548 a Cesena, con una serata a ingresso gratuito che prenderà il via dalle ore 18.
La line-up attraversa diverse sonorità della scena indipendente: dal rap forlivese di Kugio & Stillie Wonder + Lajia al punk degli Spring Moods, passando per l’emo degli Unwilling, il punk rock parigino dei Guerilla Poubelle, lo shoegaze romagnolo dei Mondaze e il punk’n’roll fiorentino dei Disquieted By.
A completare la serata ci sarà il DJ set di Bart Cosmetic. In programma anche diversi banchetti: Red Mod Pedals, Tafuzzy Records, Canaperia, Sofia Isil Tattoo e Yanothing.
Lostdog Fest – IV edizione
Sabato 7 novembre 2026
RIOT – Via Cervese 2548, Cesena
Dalle ore 18:00
Ingresso gratuito
Tutte le informazioni sulla pagina Instagram del Lostdog Fest.