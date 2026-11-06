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LOSTDOG FEST: sabato 7 novembre la quarta edizione al RIOT di Cesena

byDeka
6 Novembre 2026
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Sabato 7 novembre torna il Lostdog Fest, giunto alla sua quarta edizione. L’appuntamento è al RIOT, in via Cervese 2548 a Cesena, con una serata a ingresso gratuito che prenderà il via dalle ore 18.

La line-up attraversa diverse sonorità della scena indipendente: dal rap forlivese di Kugio & Stillie Wonder + Lajia al punk degli Spring Moods, passando per l’emo degli Unwilling, il punk rock parigino dei Guerilla Poubelle, lo shoegaze romagnolo dei Mondaze e il punk’n’roll fiorentino dei Disquieted By.

A completare la serata ci sarà il DJ set di Bart Cosmetic. In programma anche diversi banchetti: Red Mod Pedals, Tafuzzy Records, Canaperia, Sofia Isil Tattoo e Yanothing.

Lostdog Fest – IV edizione
Sabato 7 novembre 2026
RIOT – Via Cervese 2548, Cesena
Dalle ore 18:00
Ingresso gratuito

Tutte le informazioni sulla pagina Instagram del Lostdog Fest.

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