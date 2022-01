LOW-L FEST 2022: annunciati i primi nomi

Ripartono le conferme e gli annunci per i prossimi eventi estivi, tra cui il LOW-L Fest, appuntamento gratuito in quel di Lodi (Guardamiglio per l’esattezza) alle porte di Milano.

Il festival, che già vede i GOOD RIDDANCE come headliner del primo giorno, ha da poco annunciato le prime band proprio di venerdì 17 giugno 2022. In apertura, si confermano: Discomostro, Menagramo e Red Car Burns.

L’evento, organizzato dall’associazione LOW-L con No Reason Records e Hub Music Fatory, avrà luogo il 17 – 18 – 19 giugno 2022 in Via Roma 2 – Guardamiglio (LO).



Maggiori informazioni nell’evento Facebook.