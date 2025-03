LOW-L FEST 2025: SARANNO GLI HOUSE OF PROTECTION I PROTAGONISTI DELLA SESTA EDIZIONE DEL FESTIVAL

LOW-L FEST ed Hell ? re Booking Agency sono ? eri di annunciare l’ingresso nella lineup della sesta edizione del festival degli HOUSE OF PROTECTION , che in ? ammeranno il palco dello Spazio 4.0 di Piacenza Domenica 22 giugno 2025 per la loro prima data italiana in assoluto.

Il duo, composto da Stephen Harrison e Aric Improta (ex Fever 333), è sulla bocca di tutti per l’eclettica proposta ibrida tra hardcore, elettronica e metal che sconvolge e ride ? nisce il concetto

stesso di musica estrema, il tutto senza ancora aver nemmeno pubblicato un full length. Con un nuovo EP in arrivo il prossimo 23 maggio, il loro unico EP attualmente all’attivo, Galore , è uscito lo

scorso anno accompagnato da una serie di funamboleschi video che rispecchiano completamente l’attitudine di una band votata al caos e che intende spingere se stessa e gli ascoltatoriiattraverso un viaggio oltre ogni limite. Le collaborazioni con artisti del calibro di Architects e Jordan Fish dei Bring Me The Horizon dovrebbero essere su ? cienti a convincere chi dovesse ancora nutrire dei dubbi su un progetto a dir poco poliedrico e disorientante che proprio per questo si sposa perfettamente con la linea che il festival ha da sempre dimostrato di tenere.

Quest’estate potrete essere testimoni della nascita di un next big thing, non perdete l’occasione di poter dire “io c’ero”.



LOW-L FEST 2025

Date: 20-21-22 giugno 2025

Venue: Spazio 4.0, Piacenza

Biglietti:

– Three day pass in esclusiva su DICE:

https://link.dice.fm/Y8489148a0bc?dice_id=Y8489148a0bc

– Single day ticket disponibili in cassa: 15 €