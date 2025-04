LOW-L FEST 2025: SI AGGIUNGO I RIFLE ALLA LINEUP DELLA SESTA EDIZIONE DEL FESTIVAL.

Punk From London, UK. Punto.

Questa è la bio che trovate sulla pagina Bandcamp dei RIFLE. Quattro parole che gridano più di diecimila e spiegano completamente l’incredibile band che piazza la ciliegina sulla torta del LOW-L FEST 2025 per la giornata di Sabato 21 Giugno allo Spazio 4.0 di Piacenza.

A questi cinque non servono tanti giri di parole per mettere tutto in chiaro ed arrivare dritti in faccia: zero fronzoli e tutta attitudine, che tu stia sul palco del Reading Festival di Leeds (e loro quest’anno ci saliranno) o nella peggiore bettola di Newham.

Con un sound scomodo e graffiante, i RIFLE hanno già conquistato il rispetto di giganti come i Chisel e i The Chats, coi quali sono stati in tour lo scorso anno, e la considerazione di Sua Maestà BBC Radio, con la partecipazione al Daniel Carter Rock Show.

Non dimenticatevi il paradenti, le birre le trovate sul posto belle fresche e tranquilli, a pettinarvi ci penseranno loro.

È dunque questa l’ultima pallottola del caricatore per il LOW-L FEST? Lo scopriremo all’annuncio del POSTER COMPLETO DELL’EDIZIONE 2025, prevista a brevissimo.

STAY TUNED FOR THE FINAL BLOW

LOW-L FEST 2025

Date: 20-21-22 giugno 2025

Venue: Spazio 4.0, Piacenza

Biglietti:

Three day pass in esclusiva su DICE:

https://link.dice.fm/Y8489148a0bc?dice_id=Y8489148a0bc