LOW-L FEST 2025: TROPHY EYES ANNUNCIATI COME PRIMO HEADLINER

Il LOW-L FEST, in collaborazione con Hellfire Booking Agency, è orgoglioso di annunciare il primo headliner della sua sesta edizione: gli australiani Trophy Eyes si esibiranno infatti nella loro unica data italiana domenica 22 giugno 2025 allo Spazio 4.0 di Piacenza.

Originari di Newcastle, New South Wales, i Trophy Eyes sono da anni una delle realtà più interessanti della scena alternativa internazionale: con un sound in grado di unire radici punk e hardcore a influenze moderne pop e rock, i Trophy Eyes hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo grazie alla brutale onestà del loro emozionante e drammatico storytelling. Guidati dalla voce intensa e disperata di John Floreani, la band ha già collezionato successi importanti come il doppio passaggio al Vans Warped Tour e collaborazioni con giganti come i Bring Me The Horizon.

Noti per i loro live travolgenti e carichi di energia, i Trophy Eyes sono pronti ad offrire al LOW-L FEST uno spettacolo indimenticabile, da strapparsi il cuore dal petto! Non potete mancare!

LOW-L FEST 2025

Date: 20-21-22 giugno 2025

Venue: Spazio 4.0, Piacenza

Biglietti:

– Three day pass in esclusiva su DICE:

https://link.dice.fm/Y8489148a0bc?dice_id=Y8489148a0bc

– Single day ticket disponibili in cassa: 15€