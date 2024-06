LOW-L FEST: ci siamo quasi!

Stiamo per entrare ufficialmente nella settimana del LOW-L FEST 2024: Da giovedì 20 a sabato 22 giugno, si terrà infatti, presso lo Spazio 4.0 di Piacenza, la quinta edizione del festival, entrato meritatamente tra gli eventi più attesi del panorama punk e hardcore italiano.

Sui due palchi del LOW-L FEST arriveranno per la loro unica data italiana, gli australiani SPEED, i canadesi Get The Shot, dall’Irlanda i NewDad e i californiani Death Lens. Assieme a loro, il festival piacentino ospiterà la prima italiana degli Hoon (AUS) e l’attesissimo reunion show dei francesi Sport. Tantissimi i nomi internazionali che si alterneranno a grandi nomi della scena underground italiana, come le leggende Cripple Bastards, Fulci, Riviera, Slug Gore, Ojne e tanti, tantissimi altri.

Oltre alla musica al LOW-L FEST 2024 troverete una ricca e curata area Food&Beverage, area expo, distro e workshop per un’esperienza veramente inclusiva e mai scontata.

Fino a mercoledì 18 giugno potrete acquistare su DICE l’abbonamento 3 Day Pass, mentre in cassa saranno disponibili i biglietti per le singole serate al prezzo di 5€ per il giovedì e di 10€per venerdì e sabato.

Dove: Spazio4.0 – Via A. Manzoni 21 Piacenza (PC, Italy)

Quando: 20-21-22 giugno 2024

Link IG: https://www.instagram.com/lowl_fest/

Link DICE: https://link.dice.fm/Ga6de1259385?dice_id=Ga6de1259385