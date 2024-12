LOW-L FEST: pronti per la sesta edizione?

Sono ufficiali le date della sesta edizione del LOW-L FEST, festival DIY organizzato dall’associazione no-profit LOW-L: l’appuntamento è per i giorni 20, 21 e 22 giugno 2025 allo Spazio 4.0 di Piacenza. Dal giorno 12/12/24 fino ad esaurimento sono inoltre aperte le prevendite per un numero limitatissimo di abbonamenti tre giorni in formula blind ticket al prezzo esclusivo di 20€+ddp

solo su piattaforma DICE.

Gli annunci dei primi nomi in cartellone arriveranno passate le feste, ma per allora saranno rimasti solo affari per comuni mortali: vuoi davvero passare per tale?

Giocati la tua chance al link qui sotto:

https://link.dice.fm/aa38e9a8d78a il 50% è già stato venduto!

CHOOSE YOUR DESTINY

Low-L Fest 2025

20-21-22 Giugno

Spazio 4.0 Piacenza

Early Bird Tickets 20€+ddp only on DICE