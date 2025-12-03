LOW-L FEST : SHOW ME THE BODY CONFERMATI HEADLINER PER L’EDIZIONE 2026.

Il collettivo LOW-L è lieto di annunciare il primo nome ufficiale della lineup per l’edizione 2026 del festival, che si terrà nella nuova location di TOO, in Via 24 Maggio 51 a Piacenza.

Gli SHOW ME THE BODY saranno la punta di diamante del cartellone di domenica 21 giugno 2026 e li vedremo bruciare il loro fuoco da un palco assolutamente privo di barriere.

Con una proposta musicale estremamente trasversale ed ibrida tra noise, industrial, sludge, hardcore, rap, grunge ed elettronica e che si diffonde strisciando nelle strade tramite canali indipendenti, mixtape e collettivi, gli SHOW ME THE BODY sono i perfetti e naturali candidati a raccogliere l’eredità dei Beastie Boys, band alla quale hanno già pagato un ottimo tributo con la recente cover del classico Sabotage.

Quello degli SHOW ME THE BODY è il sound cupo, crudo e tagliente che dà forma a quella Gotham City troppo spesso dimenticata, o vittima di volontaria indifferenza, che è invece determinante per dare sostanza ed anima ad una New York che siamo indotti ad identificare unicamente come Città della Luce.

Eclettici, imprevedibili, fuori dagli schemi: gli SHOW ME THE BODY rappresentano perfettamente lo spirito di un festival che, giunto alla sua settima edizione, è pronto a riconfermare il proprio posto all’interno del panorama alternativo.

E questo è solo l’inizio.