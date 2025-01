Ad un anno dall’ultimo live bergamasco, in presentazione del disco “Triste Sbaglio Sempre Lontani”, i Lowinsky tornano ad esibirsi nella loro città, in una situazione insolita…

domenica 19 alle ore 12 saranno da Bike Fellas in modalità semi-acustica (o semi-elettrica), per la rassegna “Lunch Fellas”, curata dagli Hakan.

Consigliata la prenotazione!