LUMPEN: We Will Stand Together

Quando si parla di tradizione Skinhead sul dizionario trovate la parola Lumpen, i nostri cosentini hanno appena sfornato un disco che viene dal passato, ma pensa al futuro, al futuro della band sui grandi e piccoli palchi italiani e soprattutto europei, perché è chiaro che l’intento è quello, con un nome pesante da portare in giro, una band che dopo 20 anni di carriera ha trovato il coraggio di cambiare radicalmente e di rimettersi in gioco con un disco completamente in inglese, preceduto dall’EP “sometimes we bite”, e che ha dovuto sopportare anche l’uscita di Francesco.

We Will Stand Together è un disco Oi! nel senso più stretto del termine, tanto nelle musiche quanto nei testi, non ci sono vie di scampo, ed il cantato in inglese secondo me da una marcia in più portando piacevoli vibrazioni direttamente da Hersham, o forse dall’East End, ma i ragazzi riescono a mantenere quell’attitudine calda e verace che si sono tatuati addosso nella loro lunga e soddisfacente carriera, che li rende inconfondibili all’orecchio ed al cuore; i testi sono grattati via dalle strade come fa una fresa, vogliono arrivare nelle crape pelate e ci arrivano potenti ed inarrestabili, già dopo il primo ascolto vi troverete a canticchiare “till the end, till the end, till the end my friend”, la splendida “sometimes we bite” la conosciamo tutti ed è già un anthem, ma credetemi che pezzi come “spirit of 69”, la profondissima title track, “old skinhead crew” non saranno da meno coi loro cori coinvolgenti, senza dimenticarsi la cover conclusiva con nientemeno che Jenny Woo alla voce, tutto su ritmiche molto trascinanti come vuole il genere, ben arrangiate e suonate divinamente.

I Lumpen per quanto mi riguarda sono patrimonio della scena, questo disco secondo me è un ottimo disco che gli porterà tantissime soddisfazioni in Italia come in Europa, e magari chissà…

Prodotto da Lumpen e KOB Records, registrato da Angelo Sposato presso il Sud Studio di Carolei, mixato da Totonno al Duff Records Studio, fotografie di Andrea Rosito, grafiche di Nino – Motorcity Graphics.



tracklist:



01 – TILL THE END

02 – UNITED WE’LL WIN

03 – OLD SKINHEAD CREW

04 – SPIRIT OF 69

05 – TONIGHT

06 – STAY WITH US

07 – STREET HEROES

08 – ONE CHANCE

09 – SOMETIMES WE BITE

10 – WE WILL STAND TOGETHER

11 – QUE SERA, SERA (feat. Jenny Woo)