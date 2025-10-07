“Lunedi”, l’inno punk dei Roman Krays dedicato ai lavoratori oppressi

Fuori dal 26 settembre “Lunedì”, il nuovo singolo dei Roman Krays che anticipa l’album in uscita nel 2026. Seguendo lo stile dei precedenti brani anche questa volta la band si butta in una tematica importante: il lavoro.

In “Lunedì” si parla della parte più oscura del lavoro dove la persona deve affrontare le sue giornate in un contesto difficile, in cui tutti siamo solo dei numeri e da tali veniamo trattati.

Chitarre incalzanti, veloci e graffiate in un sound underground, punk, tirano fuori tutta la rabbia che ci fa provare essere rinchiusi in questa routine lavorativa. L’elogio alla domenica che passa in un soffio e il peso che rappresenta il lunedì.

All’interno del brano sono racchiuse tutte le sensazioni e le emozioni provate: dal percorso per andare al posto di lavoro, allo stacco dalla famiglia, alla voglia di evadere e all’oppressione che ti può dare il fatto di lavorare in un posto in cui vieni standardizzato.

Il sound veloce e melodico allo stesso tempo sfocia in un ritornello da cantare a squarciagola a indicare che comunque vada noi ci siamo sempre.

“Lunedì è un inno a tutti i lavoratori che si sentono stritolati da quella morsa perenne che si riflette anche sulla vita personale, quella voglia di evadere da un mondo sporco in cui il Dio denaro la fa da padrone”, afferma Luca, frontman della band.

Il singolo è stato prodotto da Rockerstage Prod., registrato presso i Cut Fire Music Studios di Alberto Bandino a Sanluri (SU). Artwork by Rockerstage Prod..