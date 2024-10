Ma tu li conosci i Kina?

“Se Ho Vinto Se Ho Perso” album dei Kina del 1989 è stato ristampato grazie a GoodFellas.

Ed è una buona anzi ottima notizia perchè una nuova generazione di ragazzi e ragazzi appassionati di punk e hardcore si è messa alla ricerca della storia dell’hardcore italiano.

Mi è capitato di parlare con Aldo in arte Aurol un ragazzo di Bari musicista e Gianluca cantante dei RedRoom di vent’anni e sono rimasto stupito nel sentirmi dire che cercavano a Bari una maglietta dei Kina che non si trovava. Sicuro di aver capito bene il nome del gruppo gli ho detto “ma i Kina? Loro? ” Si quelli storici del punk hardcore italiano. Ma voi come li conoscete?” Consigliati da Spotify mentre ascoltavamo i Fugazi. Corsi e ricorsi storici anche per me che ascoltando per la prima volta i Fugazi molto tempo insieme ai Negazione ho scoperto i Kina. E dire che siamo stati rassegnati ad accettare la musica di consumo, quella liquida, quella che fa contorno perchè è più importante apparire agli eventi e ai concerti che capirne il contenuto.

E per quei tre ragazzi di Aosta Alberto, Gianpiero e Sergio tre ragazzini quando nel 1982 fondarono i Kina la leggenda continua e viene tramandata. I tre che partono dalle montagne per vivere a Berlino in una comune e farsi il giro d’Europa per un tour romantico e ribelle per finire poi ad aprire a Milano negli anni 90 il concerto dei Fugazi.

Io rimango sempre incantato dai discorsi di Gianpiero sia per appartenenza ad un movimento musicale sia perchè ho gli stessi anni dei Kina, essendo nato come loro nel 1982.

Questi anni stan correndo via ma qualche fiamma brucia ancora, ci sono ventenni in giro che si sono messi sulle tracce della storia dell’hardcore e quindi chissà.