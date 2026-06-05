Mad Caddies al Legend Club di Milano, live report 13/05/2026

Erano 21 anni, dal Deconstruction Tour 2005, che non vedevo i Mad Caddies dal vivo. Che botta nostalgica. Ammetto di non essermi esattamente tenuto al corrente di tutte le loro uscite discografiche – semplicemente a un certo punto son passato dall’ascoltare ska-punk al metal più brutale, ma ora mi sono ripreso da questa lunga sbandata e son contento che i Caddies siano ancora in giro con 30 anni di carriera alle spalle. Sono anche contento di notare come al concerto l’età media fosse molto più bassa di quanto pensassi – onestamente credo che molti fossero appena nati quando Rock the Plank veniva pubblicato nel 2001, eppure tutti reagiscono molto bene quando il frontman Chuck Robertson (unico elemento fisso della band fin dall’inizio) annuncia che verranno suonate tre canzoni vecchie di fila e parte un pogo piuttosto sostenuto.

Non è per fare il vecchio nostalgico, quindi, se dico che fino a quando i pezzi sono dei primi dischi ed orientati sullo ska e il punk la gente reagisce molto bene, ma è evidente che le passioni di Chuck e soci si siano spostate anche verso il reggae e addirittura il jazz, e in quei frangenti (soprattutto durante la seconda metà del concerto) sembra che si perda un po’ la presa sul pubblico. Insomma la gente vuole ballare e pogare, più che chillare su pezzi lenti e d’atmosfera, ma è anche vero che per reggere ben 100 minuti di concerto ad una certa età sono necessarie delle pause, sia sopra che sotto al palco. Certo che poi quando si può urlare tutti insieme MONKEYS saltando come scimmie o godere della bellezza della doppietta Weird Beard / All American Badass si sta molto meglio, e su questo i Mad Caddies non hanno perso smalto e sanno ancora come far star bene la gente guadagnandosi il soprannome di “padrini dello ska-punk”.

Segnalo in apertura le esibizioni di MadAoki e The Happys, che erano veramente happy di suonare in Italia per la prima volta e si son goduti la serata nonostante il grosso della gente sia arrivata in tempo solo per gli headliner. Trovate qui di seguito anche le loro foto.

La scaletta dei Mad Caddies:

Today

Lay Your Head Down

10 West

Falling Down

Shaving Your Life

Mary Melody

Leavin

Goleta

Palm Trees and Pines

The Bell Tower

Villains

Just One More

Shoot Out the Lights

Arrows Room 117

Monkeys

Road Rash

Drinking for 11

Backyard

Tired Bones

Without You

Weird Beard

All American Badass