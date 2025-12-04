MAD CADDIES: Annunciata data a maggio 2026

Direttamente dalla California, i Mad Caddies tornano in Italia e fanno tappa a Milano per un’unica data nella primavera 2026!

La band di Santa Barbara sarà sul palco del Legend Club il 13 maggio per presentare per la prima volta dal vivo al pubblico italiano Arrows Room 117, l’album uscito nel 2024 che racchiude alla perfezione la loro inconfondibile miscela musicale di reggae, punk, ska e pop.

Nati nel 1995, i Mad Caddies si sono affermati fin da subito come una presenza unica nella scena musicale, inizialmente con il nome “The Ivy League”. Conosciuti per la loro esplosiva fusione di ska e punk rock, arricchiscono il loro sound con influenze reggae e jazz, dando vita a uno stile immediatamente riconoscibile e coinvolgente.

Il loro album d’esordio, Quality Soft Core, pubblicato nel 1997, ha segnato l’inizio di una serie di lavori di grande successo, tra cui dischi amatissimi dai fan come Duck and Cover e Keep It Going. Nel corso degli anni i Mad Caddies hanno saputo evolversi, ma la loro musica è rimasta sempre vivace, fresca e coinvolgente.

Celebri per le loro performance dal vivo dinamiche e festose, hanno conquistato un pubblico fedele in tutto il mondo. Oggi i Mad Caddies continuano a essere un punto di riferimento nelle scene ska e punk, apprezzati per il loro sound inconfondibile e per concerti dall’energia travolgente.

Di seguito i dettagli dello show:

MAD CADDIES

13 maggio 2026

Legend Club, Milano