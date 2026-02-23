Dopo due edizioni che hanno consacrato il Mad One Spring Break tra i festival punk rock di riferimento in Italia, capaci di portare sullo stesso palco alcune delle migliori band della scena nazionale e di creare un punto d’incontro reale per migliaia di appassionati, il 2026 segna un nuovo, decisivo capitolo della nostra storia.

Non un passo indietro.

Non un ridimensionamento.

Ma un ritorno all’origine.

Il Mad One Spring Break da quest’anno evolve, cresce e si struttura: nasce ufficialmente l’Associazione Mad Events, con l’obiettivo di trasformare quello che è stato un evento di successo in un progetto culturale stabile, solido e destinato a durare nel tempo. Vogliamo costruire qualcosa di grande. E per farlo, abbiamo scelto di ripartire da casa.

Per il 2026 il festival diventa Mad One Spring Break – HOMECOMING.

Homecoming significa ritorno alle radici. Significa riportare tutto dove è nato: al Birrificio Artigianale Mad One di Casalmaggiore (CR), il luogo che da sempre è il cuore pulsante della nostra comunità. Qui sono nate le idee, le collaborazioni, le amicizie, le notti infinite fatte di musica e visione. Qui è nato lo spirito Mad One.

Abbiamo deciso di aprire le porte di casa nostra e invitare tutti gratuitamente.

Sì, gratuitamente. Perché Homecoming è prima di tutto un gesto di appartenenza, un modo per dire: questa è la nostra storia, e vogliamo costruirla insieme a voi.

Negli ultimi due anni abbiamo dimostrato di poter fare le cose in grande. Ora vogliamo dimostrare di poterle fare in modo ancora più consapevole. La scelta di tornare a casa non è una semplificazione: è una dichiarazione di intenti. Stiamo gettando basi solide per un futuro ancora più ambizioso. Vogliamo crescere in modo strutturato, sostenibile e visionario. Vogliamo che Mad One Spring Break diventi un punto fermo nel panorama musicale italiano per molti anni a venire.

L’edizione 2026 si terrà il 6 e 7 giugno e vedrà alternarsi sul palco 8 band nell’arco di due giorni di festival.

Siamo orgogliosi di annunciare i primi due headliner:

Ratsalad

Last Hound

Due nomi che rappresentano energia, identità e potenza live, perfettamente in linea con lo spirito che vogliamo imprimere a questa nuova fase del festival. Nei prossimi mesi verranno svelate le altre sei band che completeranno una line-up pensata per celebrare la scena e allo stesso tempo guardare avanti.

Mad One Spring Break – HOMECOMING non è solo un festival.

È un manifesto.

È una comunità che si riconosce.

È il momento in cui si torna alle radici per prepararsi a fare qualcosa di ancora più grande.

Il 6 e 7 giugno 2026 vi aspettiamo a casa nostra.

Perché le rivoluzioni più vere iniziano sempre da lì.”