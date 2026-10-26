MAD ROLLERS questo giovedì al C.I.Q. (Milano)

Prima e unica (per ora) data al nord Italia per i romani Mad Rollers, questo giovedì al C.I.Q. di Milano con i cari Ostile, per una serata che si preannuncia sfiziosa e croccante…SIATECI!

GLAM OI! NIGHT – Mad Rollers + Ostile

Giovedì 29 ottobre, h 21:00

Per la prima volta a Milano arrivano i romani Mad Rollers! Tra le band europee che hanno ripreso il glam rock inglese degli anni 70 insieme ai Giuda! Sulla scia di band come Slade, Sweet, T-Rex, Jook, Mud, i Mad Rollers porteranno a Milano il loro sound bootboy glam!

Insieme a loro ci saranno gli Ostile, che dal 2017 calcano i palchi italiani ed europei portando un oi! combattivo e militante che con la voce di Dalila, strizza spesso l’occhio al punk hardcore!

A seguire dj set di The Brutians (punk, reggae, ska) e BovverEnz (70’s bootboy glam).

Contributo: 5€

CIQ – Centro Internazionale di Quartiere, via Fabio Massimo 19, Corvetto, Milano: l’ingresso al CIQ è gratuito e senza tesseramento!

Mail: info@ciqmilano.it

Tel: (SOLO messaggi WhatsApp) +39 349 643 2404

“1 EURO NE VALE 10: COLTIVA IL FUTURO DEL CAYOR INSIEME A NOI!

Questo il nome della campagna di crowdfunding sulla piattaforma Ginger dell’Associazione Sunugal a sostegno del progetto RE.S.A.F. Cayor (Resilienza e Reti dei Sistemi Alimentari Familiari nel Cayor).

Aiutaci a raccogliere 6.000€ per sbloccare il finanziamento di 60.000€ dell’intero progetto da parte dell’OIM! Ogni tuo euro donato contribuirà a coprire alcune voci di spesa e varrà 10 volte tanto!

I fondi serviranno per sostenere i contadini e i migranti di ritorno della regione del Cayor (Senegal) con sistemi di irrigazione, formazione digitale e attrezzature agricole resilienti.

Tutte le info sul sito e sui social del CIQ!

Dona ora! Sostieni subito la campagna: https://shorturl.at/upvll

Grazie!