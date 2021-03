MADBEAT: 7″ in uscita su INDIEBOX

I Madbeat stanno per uscire con un nuovo lavoro, un 7″ prodotto e registrato dalla mitica INDIEBOX, che negli anni si è distinta per aver lavorato benissimo con gruppi che stanno facendo un gran bene nella nostra scena.

E da qualche ora possiamo avere un assaggio di questo EP, qui infatti potrete ascoltarlo su spotify, si intitolerà “Città” e francamente dopo quella bomba di “luci rosse” non vedo l’ora di sentire cos’hanno da dirci i giovani piemontesi.

NOVITÀ 2021 Madbeat usciti da poche settimane dai nostri studi di registrazione IndieBox Music Hall a #brescia . il 26 marzo pubblicheremo il loro nuovo album sarà disponibile su tutti i digital stores e in versione VINILE 7” BIANCO IN TIRATURA LIMITATA NUMERATA A MANO SUL NOSTRO SHOP.INDIEBOX.ORG Già da venerdì ne avrete un assaggio con l’ uscita di “CITTÀ “ il primo singolo estratto.