MADBEAT: fuori il singolo I FIORI DELLA PALESTINA

Che la solidarietà è un’arma lo diciamo ormai da decenni, quello che succede in Palestina è sotto gli occhi di tutti ed in tanti ci siamo dati da fare per cercare di aiutare un popolo e salvarlo dal genocidio, i MadBeat rilasciano oggi la struggente “I FIORI DELLA PALESTINA”, un pezzo profondo, intenso e lacerante.

La guerra in Palestina sta peggiorando ogni giorno di più. Dopo i fatti di ieri (14 ottobre, ndr), sentiamo necessario ma quasi imbarazzante parlarne attraverso la musica. Ma noi facciamo questo, e lo abbiamo fatto insieme a @therealtedbee che da sempre è un musicista che si schiera e sostiene queste cause. I Fiori Della Palestita uscirà il 25 Ottobre. Restate connessi perchè ci saranno iniziative in supporto al Popolo Palestinese che sta subendo un genocidio terrificante. Parlarne e dirlo a tutti è il minimo, prendere posizione è necessario.