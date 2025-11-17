Madbeat – The Midnight Souls: due eventi irripetibili tra Milano e Torino per riscrivere le regole del punk-rock

Ci sono concerti, e poi ci sono esperienze che restano impresse per sempre nella memoria. “The Midnight Souls” è una di quelle.

Il nuovo spettacolo dei Madbeat, consolidata realtà dell’underground torinese, non è un semplice live, ma una vera e propria celebrazione musicale e umana: un progetto ambizioso, emotivo e profondamente sentito, che segna una nuova tappa nella loro storia.

La band porterà questo show su due palchi d’eccezione:

23 gennaio – Circolo Magnolia (Milano) – https://link.dice.fm/pb8ab16dc9c7

7 febbraio – CAP10100 (Torino) – https://dice.fm/event/6914aa800b30ea0001799aa9

Oltre il punk-rock: un nuovo linguaggio musicale

Con “The Midnight Souls”, i Madbeat riscrivono le regole del proprio suonare dal vivo, spingendosi oltre la comfort zone e costruendo un’esperienza sonora inedita, che fonde l’energia del punk, la potenza del soul e l’eleganza del rock.

Un mix che guarda idealmente a Rancid e Springsteen, The Clash e Bryan Adams, ma resta fortemente ancorato alla personalità inconfondibile della band.

Per l’occasione, il gruppo ha completamente rinnovato il proprio repertorio, dando vita a un concerto in cui i brani più amati saranno reinterpretati in chiave nuova, con arrangiamenti inaspettati e una forza emotiva inedita.

Sul palco, insieme ai Madbeat, salirà una big band composta da musicisti d’eccezione:

Stefano Colosimo (tromba)

Simone Garino (sax)

Gabriele Biei (trombone)

Gianluca Vacha (organo e pianoforte)

Cinzia Tulliani, Giulia Fossat e Eleonora Dallorto (coro)

Un’ora e venti di musica intensa, trascinante e carica di pathos: un viaggio tra suoni, emozioni e ricordi che trasformerà ogni nota in qualcosa di nuovo e irripetibile.

Una sfida artistica e umana, ecco cosa dicono i Madbeat:

“Questa per noi è l’ennesima sfida alla quale ci sottoponiamo,” racconta la band.

“Fortunatamente la nostra storia non è mai stata una linea retta e questo tipo di show prima o poi sarebbe arrivato. Suonare con musicisti diversi da noi stessi, che arricchiscono le nostre canzoni e la percezione che abbiamo di esse, è stato magico.

Negli ultimi mesi tutto è stato una “prima volta”: emozionante, incoraggiante e spaventoso allo stesso tempo. Per noi sarà uno dei concerti più belli e importanti della nostra storia.”

“The Midnight Souls” nasce così: da una visione folle e romantica, un’idea che unisce la passione di una band in costante evoluzione e la voglia di regalare al proprio pubblico qualcosa di unico.

Un invito al cuore della community

Questi due eventi saranno unici e irripetibili. Non solo perché “The Midnight Souls” è pensato per essere vissuto una volta e forse mai più, ma perché rappresenta un momento di condivisione profonda tra i Madbeat e tutte le persone che li hanno seguiti, supportati e incrociati in questi anni, sopra e sotto i palchi.

Acquistare la prevendita non è solo un modo per assicurarsi un posto a uno spettacolo che si preannuncia memorabile: è un gesto di supporto concreto verso una band che continua a mettersi in gioco con dedizione, passione e amore per la musica.

Prevendite disponibili ora

Un’occasione irripetibile per far parte di qualcosa che, una volta finito, resterà soltanto nel cuore di chi c’era.

The Midnight Souls: due notti, due città, una sola anima.