Madbeat, “The Midnight Souls”: l’album live e il minidocumentario che raccontano un anno vissuto senza filtri

Non è solo una raccolta di immagini e interviste, ma il racconto diretto di un percorso vissuto fino in fondo, senza scorciatoie.

Dal 17 aprile è disponibile “The Midnight Souls”, che segue i Madbeat lungo uno degli anni più intensi della loro storia recente.

GUARDA IL MINIDOCUMENTARIO:



Un viaggio che parte dalle prove e attraversa backstage, momenti di tensione e passaggi in cui tutto sembrava potersi fermare, fino ad arrivare ai due concerti che hanno dato forma concreta al progetto: Milano, al Circolo Magnolia, e Torino, al CAP10100. Non una semplice documentazione di ciò che è successo sul palco, ma uno sguardo ravvicinato su tutto quello che succede prima, durante e dopo.

Girato nelle ultime fasi di lavorazione, il minidocumentario restituisce un’immagine autentica della band, lontana da costruzioni o narrazioni forzate. Al centro c’è il processo: il lavoro quotidiano, la concentrazione, le difficoltà e le dinamiche umane che stanno dietro a un progetto indipendente portato avanti con convinzione.

Fondamentale anche il contributo dei musicisti che hanno affiancato la formazione originale, ampliando il suono e lasciando un segno profondo non solo nella resa musicale, ma anche nel percorso umano della band.

“The Midnight Souls è stata un’esperienza ambiziosa, intensa e profondamente impegnativa,”raccontano i Madbeat.

“Un percorso durato un anno, concluso con il live di Torino, che ci ha lasciato soprattutto il valore del viaggio: le persone, il lavoro condiviso e la cura dedicata a ogni dettaglio, insieme ai musicisti che hanno dato ancora più forza al progetto.”

“Il minidocumentario nasce dal bisogno di fissare tutto questo. Mostra ciò che normalmente resta fuori: il dietro le quinte, la concentrazione, le difficoltà e anche i momenti più spontanei. Non è stato semplice: ci sono stati dubbi, ostacoli e anche chi non ha creduto fino in fondo in quello che stavamo facendo. Ma è stato proprio questo a compattarci. Oggi siamo più band rispetto a un anno fa.”

“The Midnight Souls” diventa così un ritratto sincero, che mette al centro non solo la musica, ma tutto ciò che la rende possibile: il tempo, le relazioni, le scelte e la determinazione necessaria per portare avanti qualcosa in cui si crede davvero. Le riprese e il montaggio sono stati curati da Rivolver Shoots e Pix In My Cam, per dare forma che rendesse giustizia all’impegno profuso dalla band in questi mesi.

In parallelo, esce sulle piattaforme digitali un album live omonimo, con 17 tracce prese dai due concerti di Milano e Torino. Un opera sonora che prova a riportare chi c’è stato a quel momento magico o invitare chi non ci fosse stato a vedere i Madbeat sotto questa luce diversa, intensa e unica. Un lavoro curato da Carlo “Fajo” Girardi, che si è occupato di tutto l’aspetto tecnico dell’impresa della band di Torino.

ASCOLTA L’ALBUM LIVE: https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nMsoOBoizChrhKiJoF30sdFdLZ1OIxVg8&si=ITPu5ti87ohDAl_I

I Madbeat spiegano:

“Tutto il disco è stato pensato per essere registrato. Abbiamo approfondito la questione tecnica con Fajo già dal principio del progetto. Abbiamo collaborato con Microfase per l’allestimento e per avere tutto l’occorrente. Abbiamo messo su un piano tecnico e capito le esigenze (molte) per poter registrare.

Le riprese sono state fatte con le accortezze per poter avere il risultato più simile possibile da entrambe le date.

Subito dopo Torino abbiamo iniziato il lavoro di mix sempre con Fajo che ha davvero tirato fuori il meglio da queste registrazioni. È stato uno dei lavori più complessi affrontati da entrambi in quanto avevamo esaurito i canali del mixer, quindi le tracce da gestire erano davvero tante. Dopo un mesetto di lavorazione siamo arrivati ad un risultato ottimale del quale tutti eravamo soddisfatti, e riascoltarlo ci fa davvero riassaporare quegli attimi di musica vera!”