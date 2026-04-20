Punkadeka festival 2026- MXPX
41K
41K
ISCRIVITI!
The Latest

Madbeat, “The Midnight Souls”: l’album live e il minidocumentario che raccontano un anno vissuto senza filtri

byDeka
20 Aprile 2026
No comments

Non è solo una raccolta di immagini e interviste, ma il racconto diretto di un percorso vissuto fino in fondo, senza scorciatoie.
Dal 17 aprile è disponibile “The Midnight Souls”, che segue i Madbeat lungo uno degli anni più intensi della loro storia recente.

GUARDA IL MINIDOCUMENTARIO:

Un viaggio che parte dalle prove e attraversa backstage, momenti di tensione e passaggi in cui tutto sembrava potersi fermare, fino ad arrivare ai due concerti che hanno dato forma concreta al progetto: Milano, al Circolo Magnolia, e Torino, al CAP10100. Non una semplice documentazione di ciò che è successo sul palco, ma uno sguardo ravvicinato su tutto quello che succede prima, durante e dopo.

Girato nelle ultime fasi di lavorazione, il minidocumentario restituisce un’immagine autentica della band, lontana da costruzioni o narrazioni forzate. Al centro c’è il processo: il lavoro quotidiano, la concentrazione, le difficoltà e le dinamiche umane che stanno dietro a un progetto indipendente portato avanti con convinzione.
Fondamentale anche il contributo dei musicisti che hanno affiancato la formazione originale, ampliando il suono e lasciando un segno profondo non solo nella resa musicale, ma anche nel percorso umano della band.

“The Midnight Souls è stata un’esperienza ambiziosa, intensa e profondamente impegnativa,”raccontano i Madbeat.
“Un percorso durato un anno, concluso con il live di Torino, che ci ha lasciato soprattutto il valore del viaggio: le persone, il lavoro condiviso e la cura dedicata a ogni dettaglio, insieme ai musicisti che hanno dato ancora più forza al progetto.”

“Il minidocumentario nasce dal bisogno di fissare tutto questo. Mostra ciò che normalmente resta fuori: il dietro le quinte, la concentrazione, le difficoltà e anche i momenti più spontanei. Non è stato semplice: ci sono stati dubbi, ostacoli e anche chi non ha creduto fino in fondo in quello che stavamo facendo. Ma è stato proprio questo a compattarci. Oggi siamo più band rispetto a un anno fa.”

“The Midnight Souls” diventa così un ritratto sincero, che mette al centro non solo la musica, ma tutto ciò che la rende possibile: il tempo, le relazioni, le scelte e la determinazione necessaria per portare avanti qualcosa in cui si crede davvero. Le riprese e il montaggio sono stati curati da Rivolver Shoots e Pix In My Cam, per dare forma che rendesse giustizia all’impegno profuso dalla band in questi mesi.

In parallelo, esce sulle piattaforme digitali un album live omonimo, con 17 tracce prese dai due concerti di Milano e Torino. Un opera sonora che prova a riportare chi c’è stato a quel momento magico o invitare chi non ci fosse stato a vedere i Madbeat sotto questa luce diversa, intensa e unica. Un lavoro curato da Carlo “Fajo” Girardi, che si è occupato di tutto l’aspetto tecnico dell’impresa della band di Torino.

ASCOLTA L’ALBUM LIVE: https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nMsoOBoizChrhKiJoF30sdFdLZ1OIxVg8&si=ITPu5ti87ohDAl_I

I Madbeat spiegano:
“Tutto il disco è stato pensato per essere registrato. Abbiamo approfondito la questione tecnica con Fajo già dal principio del progetto. Abbiamo collaborato con Microfase per l’allestimento e per avere tutto l’occorrente. Abbiamo messo su un piano tecnico e capito le esigenze (molte) per poter registrare.
Le riprese sono state fatte con le accortezze per poter avere il risultato più simile possibile da entrambe le date.
Subito dopo Torino abbiamo iniziato il lavoro di mix sempre con Fajo che ha davvero tirato fuori il meglio da queste registrazioni. È stato uno dei lavori più complessi affrontati da entrambi in quanto avevamo esaurito i canali del mixer, quindi le tracce da gestire erano davvero tante. Dopo un mesetto di lavorazione siamo arrivati ad un risultato ottimale del quale tutti eravamo soddisfatti, e riascoltarlo ci fa davvero riassaporare quegli attimi di musica vera!”

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Biffers: nuovo singolo a sorpresa per il 420

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Apr 21
NABAT/KLASSE KRIMINALE/RIP OFF Live @ Locomotiv Club [supporto al Vecchio Son]
LOCOMOTIV CLUB Bologna
Apr 23
23 APRILE – PUNKREAS TOUR 2026 @ Città dell’Altra Economia
Largo Dino Frisullo, Testaccio, 00153 Rome, Italy
Apr 23
1269 Skiantos | Milano, Arci Bellezza
Arci Bellezza
Apr 24
[24.04] Primitive Man (USA) + Kollaps (AUS/IS) + Angst
Black Inside
Apr 24
Bull Brigade | Perchè Non Si Sa Mai Tour 2026 | Live in Milano
MAGAZZINI GENERALI
Apr 24
THE LOYAL CHEATERS + THE RUBBER ROOM live @ Joshua Blues Club APS
Arci Joshua Blues Club APS
Apr 25
DANI “IL DANNO” ( Pornoriviste/Yokoano ) + Rossodannata.
Ilcircolinoscarpizzolo
Apr 26
NEKROMANTIK, an evening of death and love @ Legend Club, Milano – 26 aprile 2026
Legend Club Milano
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.