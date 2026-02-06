Madbeat – The Midnight Souls: sold out a Torino

Il debutto di “The Midnight Souls” al Circolo Magnolia di Milano è stato molto più di un concerto: è stato la conferma che una visione ambiziosa, costruita con mesi di lavoro, dedizione e coraggio, può trasformarsi in un’esperienza memorabile.

In un freddo venerdì sera di Gennaio, la sala del Magnolia si è riempita di emozione, suoni e volti coinvolti, premiando uno degli show più intensi e significativi nella storia dei Madbeat.

Affiancata da una big band e da nuovi arrangiamenti che fondono punk, soul e rock, la band torinese ha presentato una versione completamente rinnovata del proprio repertorio, dimostrando come si possa andare oltre i confini del genere senza perdere identità. Brani già noti hanno assunto nuova profondità grazie a fiati, organo e cori, dando vita a uno spettacolo capace di sorprendere e coinvolgere anche chi conosce i Madbeat da sempre.

“Il Midnight Souls al Circolo Magnolia è stato un grande successo. Un’esperienza unica che ha premiato i duri mesi di lavoro,”racconta la band.

“Parlando con le persone dopo il concerto, abbiamo percepito quanto fossero affascinate da ciò che siamo riusciti a costruire. Pur partendo dagli stessi brani, hanno vissuto un concerto emozionante, ricco di nuovi elementi e sfumature. Riempire il Magnolia di venerdì sera non era scontato, ma i nostri fan ci hanno regalato un’emozione indescrivibile.”

Un risultato tutt’altro che automatico, reso possibile anche grazie al sostegno di chi ha creduto nel progetto sin dall’inizio.

“Dopo mesi di preparativi e qualche difficoltà lungo il percorso, siamo riusciti a vivere una grande serata anche grazie a Gab De La Vega, che ha aperto lo show all’ultimo minuto e ci ha supportato in questo concerto magnifico.”

Ora l’attenzione si sposta su Torino, la città da cui tutto è partito, dove i Madbeat si preparano ad incendiare il palco del CAP10100 sabato 7 Febbraio, in un concerto andato sold out.

La data torinese rappresenta l’ultimo appuntamento con The Midnight Souls, un’occasione irripetibile per vivere questo progetto nella sua forma più intensa e condivisa. Dopo il successo di Milano, l’attesa è altissima: Torino sarà il momento in cui questa impresa folle e romantica troverà la sua consacrazione finale.

Per chi avrà la fortuna di esserci, partecipare non significa solo assistere a un concerto, ma sostenere un progetto artistico che vive di passione, comunità e visione.

The Midnight Souls non è uno show come gli altri: è un’esperienza che esiste solo per chi ha deciso di esserci.