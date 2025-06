MADONE SPERING BREAK: Ci siamo! Ecco il programma!

Venerdì 6 giugno – SpringBreak Pre-Party

Il festival apre ufficialmente i battenti venerdì 6 giugno con un pre-party presso lo Spalto Bresciani di Sabbioneta.

I cancelli si apriranno alle ore 18:00 con ingresso gratuito.

L’area sarà già allestita per le giornate successive, offrendo fin da subito l’atmosfera “SpringBreak”. Le cucine e i punti di spillatura della birra saranno attivi sin dall’apertura, accompagnati da un dj set di sottofondo che creerà la giusta atmosfera per l’aperitivo e la cena.

Alle ore 21:00 prenderanno il via i concerti con i WEL, band dal sound perfettamente in linea con lo spirito del Mad One Spring Break.

Alle 22:00 sarà il turno degli RFC, band ska-punk di Caserta che porterà sul palco strumenti a fiato, protagonisti assoluti della serata. Infine, alle 23:00, chiuderanno il pre-party i Mefisto Brass Band, formazione milanese nota per le sue coinvolgenti performance tra ottoni e percussioni.

Sabato 7 giugno – Mattina – Mad One SpringBreakfast

La giornata di sabato si aprirà nella storica Piazza Ducale di Sabbioneta con il format Mad One SpringBreakfast. L’ingresso sarà libero e dalle ore 10:00 un dj set animerà il risveglio con sonorità punk rock. La piazza sarà allestita con punti birra e street food, curati dal birrificio Mad One e da diverse realtà ristorative locali.

Alle ore 14:00 inizieranno i concerti con tre band: Sal Rinella e le Pallottole, i Cornoltis e gli Impossibili. Al termine delle esibizioni, previsto intorno alle 17:00, il pubblico potrà spostarsi verso lo Spalto Bresciani, dove si apriranno nuovamente i cancelli del festival.

Sabato 7 giugno – Pomeriggio – Mad One SpringBreak

Dalle ore 17:00 il Mad One Spring Break entrerà nel vivo con cinque concerti e un dj set finale. L’ingresso sarà a pagamento (10€) e includerà una birra offerta da Mad One.

Sul Raptor Stage si alterneranno i Bad Frog, band dal forte spirito ribelle, i Circus Punk con la loro carica irriverente, i The Rumpled con la loro energia travolgente, gli Shandon con il loro groove ska-punk e, infine, i leggendari Derozer che chiuderanno il main stage. A seguire, fino alla chiusura della serata, il pubblico potrà ballare sulle note di un dj set anni ’90.

Domenica 8 giugno – Mattina – Mad One SpringBreakfast

Domenica mattina sarà dedicata a un’esperienza di intrattenimento per tutte le età. Avrete la possibilità di partecipare a diverse attività pensate sia per grandi che per bambini. In Piazza Ducale, sempre ad ingresso libero, sarà allestita un’area dedicata ai giochi tradizionali a cura di Energia Ludica, con 15 giochi che faranno rivivere i divertimenti di una volta.

Per i più piccoli sarà disponibile un laboratorio di bigiotteria handmade e un’area truccabimbi in stile punk rock. Il food and beverage rimarrà attivo per tutta la mattinata, mentre dalle ore 14:00 tornerà ad accendersi il palco con le esibizioni di Lillians, Coconut Planters e The Rubber Room.

Al termine dei concerti, intorno alle ore 16:00, lo Spalto Bresciani riaprirà i cancelli per l’ultima sessione del festival.

Domenica 8 giugno – Pomeriggio – Mad One SpringBreak

Per la giornata conclusiva, il Mad One Spring Break offrirà un finale carico di energia. L’ingresso, come il giorno precedente, avrà un costo di 10€ con birra inclusa. La scaletta prevede performance dai suoni più diretti: i ruvidi The Frog, i Madbeat con la loro carica urbana, i leggendari Raw Power, i Discomostro con il loro punk contaminato e, per il gran finale, i Bull Brigade con il loro impatto emotivo travolgente.

All’interno dello Spalto Bresciani sarà allestita un’area merchandising, dove sarà possibile acquistare articoli del festival e delle band partecipanti. Saranno inoltre presenti un’area market e uno spazio dedicato agli artigiani, che offriranno dimostrazioni dal vivo delle loro abilità.

L’obiettivo del Mad One Spring Break è trasformarsi in un appuntamento fisso per l’inizio dell’estate. Il sostegno del pubblico è essenziale per far crescere questo evento e creare una tradizione all’insegna della musica e del divertimento. L’organizzazione ha voluto mantenere prezzi accessibili e offrire un’esperienza unica, la birra offerta ci da’ la possibilità di brindare con tutti voi e celebrare insieme l’inizio della stagione estiva.