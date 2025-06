MAGENTA PUNK ROCK FEST (Ideal, 6 luglio 2025)

Tra poche settimane si terrà nel mitico Ideal di Magenta la seconda edizione del PUNK ROCK FEST! 6 grandi gruppi si alterneranno dalle 16:00 di una caldissima domenica di inizio luglio per portare una ventata di umidità rancida e tanto punk rock, quindi tutti in costume da bagno con le borchie e andiamo a divertirci nell’apatica ed assonnata provincia milanese!

Pronti per la seconda edizione del MAGENTA PUNK ROCK FESTIVAL

-Domenica 6 luglio 2025-

IDEAL

via Piemonte 20

Magenta (MI)

con

Wasei, Verse Chorus Inferno, Weekend Cigarettes, Super Topper, Sal e le pallottole, The Rubber Room:

—

WASEI sono una band brianzola attiva dal 2013, suonano uno skatepunk per fan di No Use for a Name, Millencolin, Bodyjar. Il loro disco del 2022 “Vulgar Misplay of Burkett” ha ricevuto recensioni entusiaste da tutto il mondo, persino dal Punk Rock Museum di Las Vegas (sì quello di Fat Mike dei NOFX)…

Wasei

VERSE, CHORUS, INFERNO Formata nel 2007 (con membri dei Pankina, Staly Fish e INhead) a Como, Italia, Verse, Chorus, Inferno ha trascorso oltre un decennio a plasmare un punk rock melodico e carico di emozioni. La band unisce energia grezza e nostalgia sincera, canalizzando lo spirito della scena punk della fine degli anni ’90 e dei primi anni 2000.

VCI

WEEKEND CIGARETTES La band Weekend Cigarettes ha fatto del rock la sua bandiera ufficiale. Infatti il gruppo vuole portare nella musica emergente italiana un’onda di punk di oltre oceano per sconvolgere le orecchie di chi è ormai abituato alla musica di moda come indie e trap. Nascono dall’idea di restaurare la corrente punk rock californiana degli anni ’90, da Nofx a Bad Religion e da No Use for a Name agli svedesi Millencolin.

Weekend Cigarettes

SUPER TOPPER sono un gruppo punk rock da Furato, provincia di Milano, nati dalle ceneri dei KARCAVEJIA, band hardcore punk di inizio millennio. I testi introspettivi in lingua italiana vengono esaltati da musiche malinconiche con sonorità new wave e post-punk.

Super Topper

SAL RINELLA E LE PALLOTTOLE, chitarrista dei Rubber Room e Viboras, poco più di un anno fa ha lanciato il suo album solista “Storie, Dubbi e Nicotina” per Ammonia Records, preceduto dai singoli “Milano” e “Zuccheri e Nicotina”. Con il supporto delle Pallottole, ha girato l’Italia con le sue canzoni; a queste si sono aggiunti i nuovi singoli “Ar1è”, “Nati Sotto la Pioggia”, cantato in coppia con Formy e “Sanguina Lento”, cover dei Secoli Morti – anche loro usciti con Ammonia Records. Il 13 giugno 2025 Ammonia Records, pubblicherà il nuovo singolo di Sal Rinella e le pallottole dal titolo “Mezz’ora non di più”.

Sal Rinella e le Pallottole

THE RUBBER ROOM è una punk rock band nata tra Milano e Como nel 2018. Ha all’attivo due album: Rubber Room (2018) e Come Closer (2022), con ospiti come Punkreas, Slang Poor Kids e Andrea Rock.

Conosciuti per i loro live esplosivi, hanno calcato palchi in tutta Italia con band come Derozer, Shandon, Bull Brigade e molte altre.

Dopo un intenso 2024 pieno di concerti e festival, il 2025 vede l’uscita del nuovo EP, anticipato dal singolo Scheletri. Sei tracce tra novità e collaborazioni, sempre nel segno del punk rock.

The Rubber Room