Magic Jukebox allo Spirit of DIY Punk & Oi Festival di Blackpool

Dal 4 agosto al 7 Agosto la città Inglese di Blackpool diventerà territorio punk. Simultaneamente al Rebellion Festival verranno realizzati Festival Punk minori tra cui il “Spirit of DIY Punk & Oi Festival” al Washington Pub Blackpool, i Magic Jukebox saranno tra i gruppi in cartellone domenica 7 Agosto, per chi sarà in zona sarà uno degli appuntamenti imperdibili.