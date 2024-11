Magic Jukebox, Born to die, nuovo EP disponibile dal 25/11

I Magic Jukebox 77 tornano alla carica con “BORN TO DIE” un nuovo EP. Questo nuovo lavoro esplode di energia. Cinque songs, tra cui “Fight for your Right” cover dei Beastie Boys e “Mondo Animale” esperimento in lingua Italiana con la partecipazione di Nicolò Gasparini (Peter Punk/ LSD Peter Punk). “BORN TO DIE” è un disco dove si percepisce tutta la tensione e la frenesia dei due componenti della band attivi ormai da qualche anno, ragazzi cresciuti a pane e punk. Con le loro note ci portano proprio in quei territori fatti di dischi che uscivano per necessità, per urlare quanto non ci si adattava agli schemi imposti. Periodi in cui avere la maglietta “No Future” era una chiara dichiarazione di intenti e il punk era ancora collegato a filo diretto con le proprie origini. Qui c’è tutto, davvero! Potenza, raucedine, carattere e tanta voglia di non arrendersi alle mode. Questo nuovo lavoro segna un ulteriore passo in avanti per i Magic Jukebox 77 che, pur rimanendo fedeli alle radici punk, spingono verso un suono più maturo e raffinato. La band sembra aver trovato un equilibrio perfetto tra l’aggressività e la sincerità, dando vita a pezzi che non solo colpiscono duro, ma che lasciano il segno, ricordando a tutti che il punk è ancora vivo, potente e pronto a graffiare. Grazie a Punk Attidude Alliace, Born to die sarà disponibile su tutti gli store on line, per i desiderosi di avere la copia fisica non resterà che andare ai concerti della band.

Tracklist:

01 Punk’sNotDead

02 Night Shift

03 Mondo Animale

04 Fight for your Right (cover Beastie Boys)

05 Lies

Contact:

https://www.facebook.com/MagicJukebox/

https://www.instagram.com/magicjukebox77/