Make It Simple: Guarda il video tratto dal nuovo singolo “Downfall”

“Downfall” è il nuovo singolo dei Make It Simple, e segna l’inizio di un nuovo capitolo per la band. Dopo un importante cambio di formazione, il gruppo oggi composto da Luca Ferretti Di Gennaro (voce), Lorenzo Prinzivalli (chitarra ritmica), Alberto Croce (chitarra solista), Angelo Ferrone (basso) e Federico Prinzivalli (batteria) presenta un brano che incarna una rinascita artistica e personale.

“‘Downfall’ nasce dal bisogno di raccontare la fragilità che si cela nelle scelte difficili: tratta del senso di colpa che si prova nel lasciare indietro le persone a cui si vuole bene, pur sapendo che è l’unico modo per salvarsi”.

È un viaggio dentro la caduta, ma anche la presa di coscienza che da quella caduta può nascere qualcosa di nuovo. Dal punto di vista sonoro, il brano segna una svolta verso un sound più moderno e melodico, senza perdere l’intensità emotiva e l’impatto che hanno sempre contraddistinto i Make It Simple. “Downfall” è il primo passo di un percorso che guarda avanti, dove le influenze metalcore si fondono con atmosfere più cinematiche e introspective. Con questo singolo, la band vuole trasmettere un messaggio chiaro: anche quando tutto sembra crollare, si può scegliere di risorgere. Questo è solo l’inizio del nuovo corso dei Make It Simple. Il brano è disponibile ora in tutte le piattaforme digitali in partnership con Superbia Music Group.