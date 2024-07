MAKE WAR E MENAGRAMO: questa domenica live da Granozero!

Domenica 21 luglio alle 21 appuntamento imperdibile al ristorante punk di Lecco! Infatti quella di Granozero sarà l’unica data del tour europeo (e forse proprio anche la prima in Italia?) dei Make War, che si esibiranno in elettrico con i Menagramo in apertura.

La band che si definisce “PunkRock from Brooklyn via Venezuela and Colombia” ha da poco fatto uscire il nuovo album A Paradoxical Theory of Change per Fat Wreck, il loro quarto lavoro. La curiosità di vederli dal vivo è tanta, dopo un super set in cui siamo stati presenti al Punk Rock Holiday!