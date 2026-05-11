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Malvos annunciano NO DRAMA, nuova uscita prevista per il 22 maggio

byDeka
11 Maggio 2026
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I Malvos tornano con NO DRAMA, nuova uscita prevista per il 22 maggio 2026 per Moments Records. Il lavoro, composto da sei brani, è stato prodotto da Francesco Priolo e registrato interamente dal vivo, mantenendo un approccio diretto e senza sovrastrutture.

Nati nel 2021 nell’area di Torino, i Malvos si muovono fin dagli esordi su coordinate semplici e veloci, dichiaratamente ispirate al punk dei Ramones, con un’estetica che richiama anche le atmosfere horror dei Misfits. Il risultato è un suono che alterna immediatezza pop punk a elementi più oscuri.

Dopo una prima stampa fisica dell’EP omonimo nel 2022 e alcuni singoli, la band ha pubblicato nel 2024 un album registrato in sala prove, caratterizzato anche dalla presenza del Dr. K de L’Esperimento del Dr. K nella rilettura in italiano di Havana Affair dei Ramones, ribattezzata Malaffare e accompagnata da un video a tema horror.

Nel 2025 è arrivato In the mood, registrato in studio, con una tracklist che include reinterpretazioni come Self Control di Raf in chiave punk rock e Burning Love di Elvis, arricchita dalla partecipazione vocale di Iggy dei Kelvins.

Nel corso degli anni i Malvos hanno condiviso il palco con diverse realtà della scena, tra cui Manges, Kelvins, Ratbones, Retarded e Haermorroids, consolidando la propria presenza nell’ambito punk rock italiano.

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