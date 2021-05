Mamma corri! C’è Lizi alla radio che mette punk rock!

Il punk rock e affini sta cercando oggi più strade per poter arrivare alle nostre orecchie. Spinti probabilmente dalla situazione attuale, molti autori, musicisti, musicofili e personaggi di cotanta qualità si stanno muovendo con un’agilità impropria nel panorama indipendente italico pre pandemia. Stiamo assistendo a palinsesti in podcast e Twitch, canali tematici sulle più disparate piattaforme, fanze multicanale e un risveglio delle radio non solo web ma anche in etere. Si esatto siamo tornati alle radio, al punto di partenza della musica si potrebbe dire. Una di queste è Radio Saigon, web radio che dà qualche tempo da spazio a “Thank God For Punk Rock”. Si tratta della nuova rubrica di Lizi (classe 97), front Woman dei Lizi & the Kids, band umbra già nota ai lettori di Punkadeka. Gli argomenti sono quelli a noi cari per quanto semplici: novità discografiche e aggiornamenti delle nostre band preferite, italiane ed internazionali e tanta musica.

Ora sapete cosa fare tutti i martedì, giovedì e sabato alle 19:00. Seguite i link qui sotto e buon divertimento!

Ascolto via web:

https://zeno.fm/radio-saigon/

Oppure scaricando l’app:

https://zenoplay.zenomedia.com/s/D9yiXQ