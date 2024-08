Manca un mese al Punkadeka Festival, attesa alle stelle!

Manca solo un mese al Punkadeka Festival e l’energia è già palpabile.

Non perdere l’appuntamento più atteso dagli amanti del punkrock!

A un mese dal Punkadeka Festival, l’attesa sale!

Preparati a un’esplosione di energia con le migliori band punk rock del panorama nazionale e internazionale per chiudere degnamente la stagione dei festival estivi.

Il Punkadeka Festival 25th Anniversary radunerà alcuni dei più grandi nomi del panorama punk rock italiano e internazionale, per un’edizione davvero esplosiva tra passato, presente e futuro della scena.

UK SUBS

Ultima occasione per vedere live le leggende del punk inglese, band che ha ispirato gruppi del calibro di Rancid o Guns n’ Roses. I pionieri del “Chaos Punk” porteranno sul palco tutta la loro energia e i loro classici intramontabili, da “Riot” a “Warhead”, per una serata indimenticabile.

THE CHISEL

La band inglese nominata da Maximum Rockn’roll «leader della nuova ondata di Oi!» sta portando una ventata di energia nella scena street punk mondiale con concerti sold-out in tutto il pianeta e partecipazioni a festival del calibro di Rebellion Festival (UK) o Riot Fest (US).

BULL BRIGADE

Icone indiscusse della scena punk italiana (ed europea), non potevano mancare al Festival, con il loro punk crudo e diretto, sono pronti ad infiammare il pubblico.

THE MANGES

Una band che ha fatto la storia del punk rock italiano (e non solo), ripercorreranno con noi i loro grandi successi e per farci rivivere l’emozione del vero punk rock da Las Pezia!

SUD DISORDER

Energia travolgente e testi carichi di rabbia e denuncia. Un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo la punk/hardcore pugliese che ha conquistato il pubblico con la sua carica emotiva.

BAD FROG

Una delle band più divertenti d’Italia, dopo aver aperto per i NoFX nel tour di chiusura, la band di Codogno porterà sul palco del Punkadeka festival il suo punk rock scatenato e ironico.

THE RUBBER ROOM

Tra le band punk rock più energiche e coinvolgenti del momento con il loro sound potente e carico di energia, apriranno le danze di questa edizione indimenticabile.

La giornata sarà ricca di attività e intrattenimento nella cornice del parco dell’Idroscalo, un’oasi verde nell’area metropolitana di Milano:

2 Palchi, area distro & entertainment con stand, label, merchandising, attività e giochi, street art e mostre, il tutto condito da fiumi di birra per dissetarsi durante il concerto.

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza punk rock unica e indimenticabile!

ATTENZIONE! I BIGLIETTI STANNO ANDANDO A RUBA!

ACQUISTA I BIGLIETTI

Punkadeka festival 25th anniversary

Domenica 1 Settembre 2024

Circolo Magnolia

Via Circonvallazione Idroscalo 41

Segrate (MI)

Dalle 17.00 (Non occorre tessera ARCI)

PREVENDITA

(consigliatissima!)

