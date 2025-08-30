Punkadeka festival 2025
Manca una settimana al Punkadeka Festival 2025!

byDeka
30 Agosto 2025
No comments

Il conto alla rovescia è in dirittura di arrivo: sabato 6 settembre 2025 il Circolo Magnolia di Milano ospiterà il Punkadeka Festival, appuntamento imperdibile per tutti gli amanti di punk rock, Oi! e hardcore.

Sul palco saliranno i colossi dello street punk mondiale Cock Sparrer, per un’unica ed esclusiva data italiana a oltre dieci anni dalla loro ultima apparizione. Con loro, istituzioni come i Derozer, i milanesi Sempre Peggio, i travolgenti RFC, la reunion degli Arturo, i tedeschi Bloodstrings al debutto assoluto in Italia, l’hadrcore dei Discomostro, il Punkrock dei Retarded e il casino dei Medium Beer.
L’evento non sarà solo musica: ad arricchire la giornata ci saranno la grande area Expo DIY con distro, etichette indipendenti, libri, e autoproduzioni, oltre a una ricca zona food & drink, immersa nel verde del Parco dell’Idroscalo.
Con migliaia di appassionati attesi da tutta Italia ed Europa, i biglietti in prevendita stanno esaurendo rapidamente: per vivere da protagonisti una giornata che celebra passato, presente e futuro della scena punk, si consiglia di acquistare il proprio ingresso il prima possibile.
Il manifesto ufficiale del festival porta la firma di Zerocalcare.

-No token
-Birra senza code
-Pit unico
-Bambini e ragazzi benvenuti – ingresso gratuito sotto i 14 anni
-Distributore di acqua gratuito per tutti
-Ingresso gratuito e spazio dedicato per persone con disabilità
-Zona merch e distro DIY
-Zona food con pizza e molto altro.
-Fine concerti compatibile con mezzi di trasporto

Rispetto, inclusione e divertimento.
No violenza, no razzismo, no sessismo.

Punkadeka festival 2025
Sabato 6 settembre 2025
Band: Cock Sparrer, Derozer, Discomostro, Sempre Peggio,The Bloodstrings,  RFC, Retarded, Medium Beer
Orario: Dalle 14.30 fino a tarda serata (con termine compatibile con i mezzi pubblici)
Location: Circolo Magnolia, Parco dell’Idroscalo, Segrate (MI)
Biglietti: https://link.dice.fm/M00f850ef405
Info: https://www.punkadeka.it/festival/
Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1142597037194199/
Official Playlist:https://open.spotify.com/playlist/4bCKIcoGVTRLiArntrWsCN 

