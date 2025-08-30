Manca una settimana al Punkadeka Festival 2025!

Il conto alla rovescia è in dirittura di arrivo: sabato 6 settembre 2025 il Circolo Magnolia di Milano ospiterà il Punkadeka Festival, appuntamento imperdibile per tutti gli amanti di punk rock, Oi! e hardcore.

Sul palco saliranno i colossi dello street punk mondiale Cock Sparrer, per un’unica ed esclusiva data italiana a oltre dieci anni dalla loro ultima apparizione. Con loro, istituzioni come i Derozer, i milanesi Sempre Peggio, i travolgenti RFC, la reunion degli Arturo, i tedeschi Bloodstrings al debutto assoluto in Italia, l’hadrcore dei Discomostro, il Punkrock dei Retarded e il casino dei Medium Beer.

L’evento non sarà solo musica: ad arricchire la giornata ci saranno la grande area Expo DIY con distro, etichette indipendenti, libri, e autoproduzioni, oltre a una ricca zona food & drink, immersa nel verde del Parco dell’Idroscalo.

Con migliaia di appassionati attesi da tutta Italia ed Europa, i biglietti in prevendita stanno esaurendo rapidamente: per vivere da protagonisti una giornata che celebra passato, presente e futuro della scena punk, si consiglia di acquistare il proprio ingresso il prima possibile.

Il manifesto ufficiale del festival porta la firma di Zerocalcare.

-No token

-Birra senza code

-Pit unico

-Bambini e ragazzi benvenuti – ingresso gratuito sotto i 14 anni

-Distributore di acqua gratuito per tutti

-Ingresso gratuito e spazio dedicato per persone con disabilità

-Zona merch e distro DIY

-Zona food con pizza e molto altro.

-Fine concerti compatibile con mezzi di trasporto

Rispetto, inclusione e divertimento.

No violenza, no razzismo, no sessismo.

Punkadeka festival 2025

Sabato 6 settembre 2025

Band: Cock Sparrer, Derozer, Discomostro, Sempre Peggio,The Bloodstrings, RFC, Retarded, Medium Beer

Orario: Dalle 14.30 fino a tarda serata (con termine compatibile con i mezzi pubblici)

Location: Circolo Magnolia, Parco dell’Idroscalo, Segrate (MI)

Biglietti: https://link.dice.fm/M00f850ef405

Info: https://www.punkadeka.it/festival/

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1142597037194199/

Official Playlist:https://open.spotify.com/playlist/4bCKIcoGVTRLiArntrWsCN