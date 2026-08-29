Punkadeka festival 2026- MXPX
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MANCA UNA SETTIMANA AL PUNKADEKA FESTIVAL 2026!

byDeka
29 Agosto 2026
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Ci siamo: tra una settimana esatta, sabato 5 settembre, il Punkadeka Festival torna al Circolo Magnolia di Milano per una nuova, grande giornata dedicata al punk rock, all’hardcore, allo street punk e a tutto quello che gira intorno alla nostra scena.

Sul palco ci saranno MXPX, Talco, Grade 2, Uguaglianza, Duracel, Trauma, Libidine, Lillians e Already Buried: una line-up capace di attraversare generazioni e stili diversi, uniti dalla stessa attitudine e dalla voglia di stare insieme sotto un unico palco.

Ma il Punkadeka Festival è molto più di una giornata di concerti. È un appuntamento per chi vive il punk, lo ascolta, lo segue e lo porta avanti ogni giorno. Un’occasione per ritrovare vecchi amici, incontrare fan che arrivano da tutta Europa, scoprire nuove band, cercare dischi e merchandise e condividere una giornata con ragazzi e ragazze della scena punk.

Anche quest’anno, infatti, sono attesi fan provenienti da tutta Europa, confermando il Punkadeka Festival come uno degli appuntamenti internazionali più importanti per la scena punk in Italia.

Un unico grande palco, nove band, area food, birra, distro e stand, tutto immerso nel verde del Circolo Magnolia all’Idroscalo di Milano.

Una giornata in cui generazioni diverse di punk si incontrano, cantano insieme e fanno quello che sanno fare meglio: stare sotto un palco e divertirsi.

Il conto alla rovescia è iniziato.

Manca una settimana.
Ci vediamo al Punkadeka Festival.

SABATO 5 SETTEMBRE 2026
CIRCOLO MAGNOLIA – MILANO
DALLE 14.30

TICKET ALERT! Prendi il biglietto subito!

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