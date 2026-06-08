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Manovalanza: il nuovo album “Terre di Nessuno” in uscita il 17 giugno

byDeka
8 Giugno 2026
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I Manovalanza, storica band skapunk toscana attiva dal 2006, pubblicheranno il nuovo album “Terre di Nessuno” il 17 giugno 2026. Il disco raccoglie una serie di canzoni ispirate a storie, tradizioni e leggende della Valtiberina e della Valmarecchia, territori situati tra Toscana e Romagna.

Ad anticipare l’uscita è il singolo “Cospaia Terra Libera”, brano punk realizzato con la partecipazione di Mark degli NH3. La canzone racconta la vicenda della Repubblica di Cospaia, singolare esperienza di autogoverno nata nel 1441 da un errore cartografico e sopravvissuta per quasi quattro secoli, fino al 1826.

Il videoclip del brano è già disponibile online e introduce le atmosfere e i temi che caratterizzano il nuovo lavoro della band.

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