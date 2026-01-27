“Maremmano” è il nuovo singolo degli Spaventapassere

Esce oggi “Maremmano”, il nuovo singolo degli Spaventapassere, e secondo assaggio dell’album “Enoclitech” in uscita a Febbraio.

Il brano, accompagnato da un videoclip ufficiale, arriva a circa un anno di distanza da “Romualdo” e, insieme a quest’ultimo confluirà nel nuovo disco.

Demenziali, irriverenti e assolutamente poco inclini alla sobrietà, gli Spaventapassere sono pronti a colpire ancora, dando alle stampe il quarto album e ribadendo la loro identità nel solco più schietto e genuino del punk rock italiano.

Stay tuned!