The Latest

“Maremmano” è il nuovo singolo degli Spaventapassere

byAlessandro Pentassuglia
27 Gennaio 2026
No comments

Esce oggi “Maremmano”, il nuovo singolo degli Spaventapassere, e secondo assaggio dell’album “Enoclitech” in uscita a Febbraio.

Il brano, accompagnato da un videoclip ufficiale, arriva a circa un anno di distanza da “Romualdo” e, insieme a quest’ultimo confluirà nel nuovo disco.

Demenziali, irriverenti e assolutamente poco inclini alla sobrietà, gli Spaventapassere sono pronti a colpire ancora, dando alle stampe il quarto album e ribadendo la loro identità nel solco più schietto e genuino del punk rock italiano.

Stay tuned!

