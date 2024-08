Margini Fest 29,30,31 agosto e 1 settembre, torna il festival punk ispirato al film diretto da Niccolò Falsetti

La conferma che il caro vecchio punk gode di ottima salute arriva dai numerosi festival presenti in tutta la penisola, manifestazioni che hanno saputo combattere perfino i brutti scherzi del maltempo, eventi in costante crescita che di anno in anno offrono sempre di più rimanendo fortemente fedeli a se stessi. Il Margini Fest è assolutamente uno di questi con i suoi ottimi risultati fatti di passione e sudore. Per dare la giusta dimensione della festa abbiamo chiesto a Fabio di introdurci alla festa come solo un padrone di casa sa fare.

“Il Margini Fest è nato tre anni fa a Grosseto per celebrare l’uscita del film omonimo, nella nostra città, Grosseto. Margini (il film) si ispira a vicende da noi realmente vissute, raccontando la storia di un gruppo di ragazzi che in passato cercava di rompere il muro di gomma e apatia che avvolge tutta provincia grossetana. Un luogo non molto diverso dal Texas, con le sue tendenze politiche di destra, i cowboy, i rodei, i numerosi fucili, i redneck e i serpenti velenosi; almeno noi abbiamo i tortelli (ride). Le edizioni precedenti hanno avuto un successo inaspettato, il che ci ha spinto a organizzarne una terza , rigorosamente a ingresso gratuito.”

Volete partecipare? Vi solletica? Eccovi tutte le informazioni per partecipare fornite dallo staff.

Giovedì 29,venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre

4 giorni di musica, 20 bands, food and drinks, merch area, cinema, dibatti, interviste e tanto divertimento.

Tutto nella splendida cornice de Il Giardino degli Arcieri in pieno centro storico a Grosseto, un luogo abbandonato da anni messo a disposizione di tutti, grazie al duro lavoro dei volontari della Coop Le Vie e i ragazzi del Margini Fest.

La location é circondata dal verde e con un ampio parcheggio adiacente e dista dal mare 10 minuti di auto.

Zona ristoro:

Panini, Schiacce ripiene veg e non

Birra, Drinks, Vino, Amari etc..

ACQUA fresca GRATUITA

Merch Area:

NUTTY STORE t-shirts, dischi, libri e molto altro

MARGINI FEST merchandising con le nuove T-shirts

SPACCIO DISCHI dischi punk rock e non

Ci sarà anche la Onlus AGRIPUNK con il l merch a sostegno delle loro iniziative

Inoltre troverete il merch ufficiale di tutte le band che si esibiranno al Fest

INGRESSO GRATUITO per TUTTE LE GIORNATE

Giovedì 29 Agosto

Local Heros

21:00 / 23:30

DELYRIA Extreme Death Metal

SEED Grunge Alternative Rock

DURGA Metal

SETAIRA Metalcore

Venerdì 30 Agosto

18:00 / 02:00

MR.BISON Heavy Psychedelic Rock

NEID Grindcore

COLONNELLI Metal

LA PIENA Hardcore Punk

7YEARS Melodic Hardcore

THE CLERX Punk Rock

DJ Set by ALBERTAZZI Punk Rock

Sabato 31 Agosto

18:00 / 02:00

PLAKKAGGIO Hardcore Metal Oi!

PEGS Hardcore Punk

UGUAGLIANZA Street Punk

RE DINOSAURO Rock ‘n’ Roll

SAL RINELLA E LE PALLOTTOLE Punk Rock

GASAMENT Punk Alternative Rock

TAYRA Nu Metal

ANTENEBRA Alternative Metal

Vinyl selection DIGITAL ROOTS ft. DREGHE Raggae Dub

Domenica 1 Settembre

Cinema

19:30 / 23:30

FILIPPO NENCIONI live acustico

MASSIMO GALASSI live acustico

Proiezione del docufilm “DRITTI CONTO IL CIELO”

di Niccolò Falsetti.

—-

Il film racconta l’esperienza vissuta dal @centrostoricolebowski e @unponteper nel campo profughi di Shatila a Beirut, un insediamento nato nel 1949 per ospitare i rifugiati palestinesi dopo la Nakba, il grande esodo seguito dall’occupazione israeliana del 1948. Nel Maggio del 2023 una delegazione di una squadra di calcio di Firenze, il Centro Storico Lebowski, è andata a Shatila per incontrare la squadra del campo rifugiati e allenarsi con i ragazzi e le ragazze del posto.

Dibattito, intervista con il regista Niccolò Falsetti e Antonio Canestri.

STRUTTURE CONVENZIONATE:

(specificare la partecipazione al Fest durante la prenotazione)

CAMPEGGIO PRINCIPINA

https://www.principinacampeggio.it/

[email protected]

o chiamate il numero : 0564 31347

SCONTO MARGINI FEST su alloggi, piazzole, ristorante e bar