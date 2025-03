MARGINI FEST 4

La quarta edizione del Margini Fest si terrà da giovedì 28 a domenica 31 Agosto presso Il

Giardino degli Arcieri nel centro storico di Grosseto, a pochi minuti di auto dal mare.

Quest’anno il festival si ispira a The Warriors, cult del cinema underground e promette 4 giorni di

musica con 24 band hardcore, punk, metal e oi!, cinema, divertimento, food e drink.

Margini Fest e Il Giardino degli Arcieri si impegnano da sempre nel restituire alla città luoghi

abbandonati o in disuso, rendendoli posti inclusivi e aperti a tutti.

LINEUP

Giovedì 28 Agosto – “The Rogues”

PESSIMO STATO

SEED

BOLGIA DI MALACODA

GASAMENT

SICK BOYS REVUE

DURGA

Venerdì 29 Agosto – “Baseball Furies”

ONESTA (Parigi)

SLAG GORE

LA PIENA

CONFINE

COLONNELLI

AUTOBLASTINDOG

LET THEM FALL

TO THE GROUND

Sabato 30 Agosto – “The Warriors”

BULL BRIGADE

DISCOMOSTRO

SUD DISORDER

PEGS

NO MORE LIES

TONDINO BOI!S

STRANDGEZ

1SHOT 1KILL

Domenica 31 Agosto – “The Lizzies”

VANZ (acoustic set)

THE CLERX (acoustic set)

CINEMA tba

BIGLIETTI

Tutte le info sulle prevendite e sui biglietti alla cassa per le giornate di venerdì 29 e sabato 30

Agosto saranno presto disponibili sulle pagine social e sul sito del Margini Fest.

Le giornate di giovedì 28 e domenica 31 Agosto saranno ad ingresso gratuito.

COME ARRIVARE

Il Giardino degli Arcieri – Piazza Amos Nanni, 12 – 58100 Grosseto

IN AUTO: Ampio parcheggio gratuito adiacente al Giardino.

IN TRENO / FLIXBUS: La stazione di Grosseto dista 12 minuti a piedi dalla location.

DOVE DORMIRE

Sul Mare 10/15 minuti auto dalla location:

Campeggio Principina

Camping il Sole

Camping Baia Verde

Navetta su richiesta per chi alloggia in campeggio. (presto maggiori info)

In Città a 5 minuti a piedi dalla location:

Albergo Appennino

Albergo San Lorenzo

Hotel Bastiani

Hotel Airone

B&B Montecristo

B&B La Locanda