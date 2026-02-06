Punkadeka festival 2026- MXPX
Margini Fest 5: il festival torna a Grosseto a fine agosto

byDeka
6 Febbraio 2026
No comments

Il festival toscano underground torna con la quinta edizione a fine estate: 27, 28 e 29 agosto 2026 al Giardino degli Arcieri di Grosseto. Tre giornate da paura con hardcore, punk, metal e Oi!, birra artigianale, food km zero, merch area e free stage diving (no transenne!). Segnatevi le date sul calendario e prenotate le ferie! Ci vediamo nello spazio verde sotto le mura medicee nel cuore di Grosseto,

“a due ore da tutto ma a soli 15 minuti dal mare”. Lineup e locandina (firmata da Madkime, come da tradizione) presto in arrivo. Quest’anno il festival prende ispirazione da un altro grande cult movie, che molti hanno già intuito dalle pagine social: “La sera sono andato al cinema e ho nascosto la poltiglia nella giacca, sono salito in galleria e poi… poi… ho cominciato a fare dei versi così! […] E ho versato quella roba sul pubblico che stava di sotto. Allora è successo un vero finimondo.”

Per gli amanti dell’hardcore old-school è in arrivo una bella sorpresa. Vi aspettiamo!

