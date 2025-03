MARY WAS A MACHINE: Disponibile ora il video tratto dal singolo “About You, About Me”

Tornano i MARY WAS A MACHINE, con un nuovo singolo intitolato “About You, About Me”, disponibile ORA in tutti i digital store in partnership con Warmusic Management.

Dopo aver pubblicato “Thorns”, la band ha continuato a modellare la propria musica, lasciandosi guidare dall’istinto e dalle emozioni: “’About You, About Me’ è un altro frammento di questo percorso, un brano nato con naturalezza, tra idee condivise e momenti di pura ispirazione” spiega la band “Questa volta, però, non siamo soli: insieme a noi ci sono i nostri fratelli musicali, i Crosslane. Non è solo una collaborazione, ma la celebrazione di un legame nato sui palchi e cresciuto nel tempo, fino a trasformarsi in qualcosa di più grande”.

A livello sonoro, “About You, About Me” è un viaggio tra tensione e apertura emotiva: “L’intro colpisce subito con una lead aggressiva dal sapore progressive, una porta che si spalanca su una strofa più calma e coinvolgente, arricchita da un beat elettronico che prepara il terreno a un ritornello ampio e malinconico, dal forte impatto melodico. Nella seconda strofa entra in gioco Ale dei Crosslane, mantenendo l’atmosfera intima e riflessiva prima di salire di intensità e unirsi a Hakem in un ritornello condiviso, ancora più incisivo ed emotivo. Il brano esplode poi in un breakdown devastante, capace di scuotere nel profondo, per poi lanciarsi nel ritornello finale, chiudendo il cerchio in un’onda di emozioni e potenza sonora”.

Il testo affronta il dolore causato dalle bugie e dalla manipolazione affettiva, raccontando quelle dinamiche in cui i sentimenti vengono distorti per controllare e annientare l’altro: “Come sempre, le nostre canzoni nascono da esperienze vissute, ma vogliamo raccontarle in modo che chiunque possa riconoscersi, ritrovando nelle parole un pezzo della propria storia. Con ‘About You, About Me’ aggiungiamo un nuovo tassello a un racconto che si sta componendo pezzo dopo pezzo. Dove ci porterà questo viaggio? Non vogliamo dirvelo ancora… ma una cosa è certa: siamo solo all’inizio”.

Il brano è stato prodotto da Jarno Bellasio ai Theorem Studio, video director Mattia Castiglia (MATÆRIA).